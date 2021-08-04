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舊金山成立流動疫苗接種團隊 在家也可打疫苗

記者李怡／舊金山報導
布里德市長宣布，為舊金山市民提供移動的疫苗接種服務。（記者李怡╱攝影）
布里德市長宣布，為舊金山市民提供移動的疫苗接種服務。（記者李怡╱攝影）

隨著Delta變種病毒的肆虐，舊金山市長布里德3日宣布，為了幫助舊金山未接種疫苗的人群，市府將把 COVID-19 疫苗帶到人們的家中。如果有一個人可以讓5到12人一起接種疫苗，市府將派遣一個流動疫苗接種團隊、醫生或護士以及疫苗設備，到他們的家或工作場所接種疫苗。只需登錄網站sf.gov/get-vaccinated， 或是撥打628-652-2700， 聯繫舊金山公共衛生部疫苗呼叫中心預約即可。

布里德強調，接種疫苗就是控制疫情關鍵的最後一步。要確保孩子們安全返回學校，確保社區安全。目前因染疫住院的100%是沒有注射疫苗者。接種者也有可能把病毒傳染給未接種者，使其住院或死亡，這是真的生死攸關的問題和選擇，請大家要認真對待。

她指出，在過去因疫情而封鎖的15個月裡，舊金山市民竭盡全力的團結在一起，疫情控制得很好。希望大家再做好這件事情的最後一步，接種疫苗，挽救更多的生命。

民眾在疫苗接種現場表達支持。（記者李怡╱攝影）
民眾在疫苗接種現場表達支持。（記者李怡╱攝影）

「我也可以理解，我們已經厭倦了疫情，我們已經厭倦了這些規則。但是疫情還沒有結束，我們想讓它結束，就意味著需要做的更多。為了讓市民盡可能容易的接種疫苗，我們提供了醫護人員上門接種的服務。知道很多人對於接種疫苗還有很多的恐懼和擔心，尤其是在非裔社區，接種疫苗就是挽救生命。」布里德說。

舊金山公共衛生總監科爾法克斯（Grant Colfax ）說：「目前舊金山市的完全疫苗接種率是77%，是很了不起的成績。接下來的幾週會面臨很大的挑戰，尤其是對還未接種疫苗的市民，會有很大的風險。接種疫苗和未接種者，感染後的區別是花幾天在家休息還是住進ICU病房。面對新病毒，最好的保護就是接種疫苗和戴口罩。告訴你的朋友家人和社區成員，今天就去接種吧」 。

科爾法克斯（Grant Colfax ）說，疫苗對於 COVID-19 和 Delta 病毒都有很好的效果，至於疫苗的加強針，還是等候CDC發布的相關政策。

布里德（右）在移動疫苗接種站。（記者李怡╱攝影）
布里德（右）在移動疫苗接種站。（記者李怡╱攝影）

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