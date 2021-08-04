我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

東奧／女400米跨欄 美摘金銀牌 冠軍名將破世界紀錄

PG&E承認 與迪克西山火合併的新火場 恐因設備引發

編譯組／美聯社3日電
PG&E承認，與迪克西山火合併的飛火也可能是其設備引發。（美聯社）
PG&E承認，與迪克西山火合併的飛火也可能是其設備引發。（美聯社）

太平洋瓦電（PG&E）表示，和加州今年最大火災「迪克西山火」（Dixie Fire）合併的一場較小的火災可能也與他們的設備有關。

太平洋瓦電在8月1日提交給加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）的報告中表示，聯邦森林局（U.S. Forest Service）正在對「飛火」（Fly Fire）位於普魯默斯縣（Plumas County）昆西鎮（Quincy）的起火點一棵倒在太平洋瓦電電線上的樹木進行勘驗。「飛火」爆發於7月26日，在與「迪克西山火」合併之前焚燒的土地面積超過6畝。

太平洋瓦電表示，報告提供的只是初步的訊息，並不能確認是造成「飛火」的真正原因。

太平洋瓦電兩周前告訴加州公用事業委員會，7月14日爆發的迪克西山火可能是他們的設備引起的。太平洋瓦電的員工發現，山稜水壩（Cresta Dam）附近有一棵樹倒在一條他們的電線上。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，迪克西山火火場面積目前增至25萬3000畝，已燒毀45棟房屋和22個附屬建築物，35%已受控。由於大火仍持續延燒，當局2日又對格林維爾（Greenville）發出撤離令。

加州史上多場死亡人數眾多的山火也是太平洋瓦電的設備引起的，尤其是2017年和2018年，一連串山火燒毀2萬8000多棟建築物，造成100多人死亡。一場接一場的大火也迫使太平洋瓦電於去年申請破產，不過目前已擺脫破產的困境。

北加州沙斯達縣（Shasta County）檢察長布里基特（Stephanie Bridgett）上周表示，太平洋瓦電將面臨刑事責任，因為他們的設備引起「查克山火」（Zogg Fire），造成四人死亡和數百棟房屋被焚毀。布里基特說，他們還未決定對太平洋瓦電提出哪些控告，但會在查克山火周年前提出。

太平洋瓦電上個月表示，計畫將其1萬哩長的電線地下化，以防電線再造成更多災難性野火。太平洋瓦電執行長波佩（Patti Poppe）1日在聲明中表示，他們會努力不懈阻止其設備再引起更多火災，並會做出更多的防火措施。

迪克西山火火場目前已擴大超過25萬畝。（美聯社）
迪克西山火火場目前已擴大超過25萬畝。（美聯社）

山火 加州 破產

上一則

抗疫出招 舊金山成立流動疫苗接種團隊

延伸閱讀

全美現有91起山林大火 燃燒總面積逾180萬英畝

全美現有91起山林大火 燃燒總面積逾180萬英畝
雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大

雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大
雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大

雷暴煽風點火 加州迪克西山火擴大為加州史上第11大
迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅
迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

迪克西山火續燒 20萬畝土地付之一炬 逾萬房屋受威脅

熱門新聞

隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
房地產經濟學家分析，加州房市下半年可能降溫。(美聯社)

加州房市可能降溫 房地產協會估「12月將跌5%」

2021-08-01 02:14
國際贸易管理局的數據顯示，與美國其他地區相比，舊金山海外遊客数量減少許多。 舊金山機場的國際登機樓（記者李怡攝影）

海外遊客訪美哪些大城？ 舊金山訪客量 從前年第4名→掉到第12名

2021-07-30 17:31
舊金山總醫院和舊金山加大醫院員工突破性病例不斷增加。（Getty Images）

接種後染Delta變種 舊金山2大醫院突破性感染員工增加

2021-07-31 02:20

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了