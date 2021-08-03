金山經文處 宴請台北音樂節團員

金山經文處在香滿樓宴請台北音樂節團員及金山僑界代表。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 台北姐妹市情誼深厚，加上著名小提琴家林昭亮（Jimmy Lin）的背後努力，促成了本次「台北大師星秀音樂節」（TMAF）成功移師舊金山舉辦的雙城合作。

8月1日，駐舊金山經文處也在中半島密爾布瑞設宴，招待本次來到舊金山的音樂節團員和教師。經文處處長賴銘琪伉儷，副處長李盈興與一眾辦事處代表，在香滿樓酒家歡迎台北音樂節的全團63人，包含學生，導師，及演出的音樂大師們。

舊金山市府國際商貿辦公室主任陳德立（Mark Chandler），姐妹市委員會主席徐大麟，眾多僑務委員也出席活動。

陳德立致辭時也特別提及2020年疫情 時期，舊金山曾經向各大姐妹城市「呼救」，當時獲得台北積極響應。在姐妹市委員會的幫助下，當時台北向舊金山捐出10萬個口罩、1萬2000餘件防護衣、5萬雙防護鞋套、500個防護面罩等。他也歡迎台北音樂節明年再來舊金山。

多位學員也分享了在本次音樂節的收穫和體驗。現場也播放了2020年台北音樂節在疫情期間，突破重重困難在台北舉辦的紀錄影片。林昭亮致辭時也深有感觸地說，2021年的挑戰更大，但是依然能夠辦下來，令他備受感動。

本次音樂節已經完成了兩場演出，其中一場是在史丹福大學 的戶外售票演出，另一場則是在舊金山音樂學院的管弦樂團交響樂演出，學員的表現廣受好評。