凱瑟醫療系統 強制所有員工要打疫苗

凱瑟醫療集團因Delta變異株病例升級，要求所有員工和醫生接種疫苗。（美聯社）

總部設在屋崙的非營利組織凱瑟醫療系統2日表示，將強制要求旗下的所有員工和醫生接種COVID-19疫苗 。

此舉是在傳染性極強的冠狀病毒Delta變異株繼續在當地以及全州和全美感染激增的情況下進行的。根據現有的州政府指南，所有保健工作者和州政府雇員都必須出示COVID-19疫苗接種證明或每周接受測試，但凱瑟公司似乎超越了這些要求，將這一強制令擴大到所有雇員。

根據該公司的一份聲明，凱瑟醫療機構有超過21萬6000名員工及超過2萬3000名醫生，在北加州，大約78%的員工和95%的醫生已經接種了疫苗，醫院和健康計畫運營高級副總裁加斯基爾海姆斯（Michelle Gaskill-Hames）在2日的新聞電話會議上說。「我們的目標是，到9月30日，我們將擁有一支全面接種疫苗的員工隊伍。」她表示。從8月23日開始，凱瑟公司將要求未接種疫苗的工人每周接受兩次COVID-19測試。

「作為全國最大的綜合醫療服務系統，我們認為有責任盡我們所能為結束這場疫情出力，尤其是在具高度傳染性的Delta變種COVID-19病例急劇增加的當下。」凱瑟基金會醫院和健康計畫公司主席兼首席執行官亞當斯 （Greg A. Adams）在一份聲明中說。

亞當斯說，未接種疫苗的人正在助長病例數的上升，他補充說，「97-99%的COVID-19入院病人是未接種疫苗的病人。」

周一，灣區九個縣中的七個縣以及擁有自己的衛生部門的柏克萊市表示，無論疫苗接種情況如何，室內的所有人都必須戴上口罩 ，以減少病毒的傳播。

新的要求出台後，灣區的許多公司已經開始響應，有的要求員工上班要出示疫苗接種證明，有的規定無論疫苗接種情況如何都必須戴口罩；還有一些公司則推遲了計劃中的辦公室重新開放日期。