東區2學區才開學 23人染疫 3日起室內須戴口罩

康曲柯士達縣布倫塢二學區，傳出20多名學生和教職員確診新冠肺炎。（電視新聞截圖）

東康曲柯士達縣布倫塢（Brentwood）二學區 開學不到一周，就傳出20多名學生與教職員感染新冠肺炎。

布倫塢學區2日通報，區內小學出現13例確診病例，高中出現10例確診病例，感染者包括學生和教職員。布倫塢小學學區（Brentwood Elementary School District）總監伊頓（Dana Eaton）表示，接觸追蹤指出，截至8月2日，學區內出現的確診病例都不是在校內受到感染。伊頓說：「接觸追蹤顯示，學區目前沒有任何人是在校內被新冠確診病患傳染的。」

不過，伊頓表示，在學校7月28日開學後，這13名確診者的確有到校上課，有55名學生和兩名教職員和他們有過接觸。

布倫塢小學學區網站公布的資料顯示，學區內目前有12名學生和1名教職員確診，他們分布在學區內11所小學的8所小學內，其他從未返回校園的確診者並未被計算在內。

伊頓表示，康曲柯士達縣衛生局事先已警告過學區，要做好學校會出現確診病例的準備，並指出「當地社區的確診率將反映在學區裡」。

伊頓說：「過去14天，布倫塢出現205例新增病例，因此預料到學校也會出現病例。我們的目標是遵循加州 衛生廳的安全指南，以避免學校病例增加。」

康曲柯士達縣衛生官員表示，由於縣內已開學的學校還很少，還沒有足夠數據能預測學校接下來會發生什麼事。

布倫塢自由聯合高中學區（Liberty Union High School District）總監沃塔（Eric Volta）表示，他已下令，從8月3日起，學區各學校學生與教職員在室內都必須佩戴口罩，並繼續遵守保持社交距離 和消毒清潔的規定，避免病毒進一步傳播。

布倫塢自由聯合高中學區有三所高中已於7月29日開學，學校並沒有對到校學生量體溫，但要求家長不要讓生病的學生到校上課。這三所分別位於布倫塢和奧克利（Oakley）的高中共有9名學生和1名教職員確診。沃塔表示，他們還在進行接觸追蹤，確定有哪些學生和教職員曾與確診者接觸過。