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屋崙女稱遭囚禁強姦3天 檢方拒起訴

記者劉先進／綜合報導
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）最近發生一起奇怪案件。根據KTVU報導，一名25歲的女子聲稱，被約會的37歲男子囚禁和強姦三天。但經過阿拉米達縣地檢處的調查，認為綁架和強姦的說法沒有根據，拒絕起訴男子。

一位接近調查的消息人士說，儘管這名女子聲稱被囚禁和強姦，但周末有人看到她獨自一人，能夠與朋友聯繫，說自己沒問題，還去過一家雜貨店。當時她聲稱被關押在屋崙Maxwell Park的家中。

此前，有目擊的鄰居在NextDoor上發帖說，該女子在街上尖叫求救，哭訴說被強姦和綁架。當被指控的攻擊者乘車靠近時，女子很害怕。不過這位鄰居拒絕就帖子接受採訪。

性侵犯倖存者說，受害者反悔或決定不與當局合作的情況並不少見，因為害怕傷害她們的男子的報復。

在之前的採訪中，這位25歲的女性表示，約會男子的家中非常骯髒和噁心，更像個癮君子的家。男子起初表現得友好，但接著行為舉止變化，試圖把她打扮成性工作者，男子在三天內多次強姦她。他追求的是未成年人，一直問我多大了。「當他想要發生性關係，就會去做，說我的身體是他的。」「他要傷害我，殺了我。所以我試圖保持沉默，配合他。他要求做什麼，我就做什麼。」

聽到男子開車離開，女子衝出房子，跑到街上高聲呼喊求救。這時男子駕車回來，但被鄰居攔住，女子得以逃脫。

阿縣地檢處發言人魯格里奧（Angela Ruggerio）表示，經過徹底的調查和審查發現，綁架和強姦的說法沒有根據，拒絕起訴此案。

阿縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）是全國公認的暴力侵害婦女問題專家，她一直是起訴性侵犯和人口販運案件的支持者。

北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park...
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

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