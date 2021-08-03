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舊金山Michael Mina旗艦店關門 轉型高級海鮮餐廳

編譯組／舊金山2日電
舊金山Michael Mina旗艦店停止營業，將轉型為高級希臘海鮮餐廳。（取自推特）
舊金山Michael Mina旗艦店停止營業，將轉型為高級希臘海鮮餐廳。（取自推特）

知名米其林餐廳Michael Mina位於舊金山金融區的旗艦店已結束營業，不過他們會重新在這裡開一家高級希臘海鮮餐廳。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，對主廚米納（Michael Mina）而言，新餐廳Estiatorio Ornos在某種意義上是一種回歸，因為讓他們享譽全美的Aqua當初也是開在這裡，而Aqua正是以海鮮聞名。米納說，他改造了餐廳空間，感覺更加活潑和適合社交。Estiatorio Ornos訂於9月開業。

Michael Mina餐廳2018年從現代美式餐點轉型做中東料理，米納稱這是他事業上的顛峰。Michael Mina曾獲米其林一星評價，也是米納餐飲王國中最受推崇的餐廳。但米納的願景在新冠疫情中發生了變化。

出生於埃及的米納說：「我想，大家在過去一年中有很多時間進行真正的思考，不僅是思考我們生活中正在發生的事，還有思考我們在生活和職業生涯中真正享受的事。」

與「品嘗菜單」餐廳（tasting menu restaurant）的形式相比，米納更懷念Aqua散發的能量，和他的海鮮根源，更重要的是，他意識到，在他過去幾年的職業生涯中，最有意義的部分是和其他廚師的合作。

米納表示，雖然他們的團隊還未確定品嘗菜單的價格，但他預計大部分顧客的消費價格會介於75元到95元之間。

米納說：「我們仍然可以做出米其林星級料理和色香味俱全的餐點，但是以一種不完全是品嘗菜單的形式來做到這點。」

舊金山 疫情

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