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柏加大16年支付8260萬 土地使用官司與市府和解

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大和市府簽訂最新和解協議，柏加大將在16年內支付8260萬，雙方在土地使用規畫、住房、招生等問題上緊密合作。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊加大和市府簽訂最新和解協議，柏加大將在16年內支付8260萬，雙方在土地使用規畫、住房、招生等問題上緊密合作。（記者劉先進 ／攝影）

根據東灣柏克萊（Berkeley）市府和柏克萊加大簽訂的最新和解協議，柏加大將在16年內支付8260萬，雙方在土地使用規畫、住房、招生等問題上緊密合作。作為協議的一部分，學校拆除有租金管制的8個單元公寓，修建有772個床位的Anchor House宿舍，柏加大將向市府住房信託基金注入92萬資金，作為補償。

依照協議，柏加大還將研究搬遷8單元公寓的費用，若技術上可行，將搬走到一個特定地點。據悉，市府已在尋找土地，將與具有搬遷歷史財產專業知識的私人發展商聯繫。

校外500萬以上計畫 要聽市府

早在2005年，就柏加大的長期發展計畫，學校就和市府簽署了和解協議。7月底簽署的新協議，規定了兩個實體從2021年到2037年的互動方式。協議制定了一個框架，將學校和市府間在土地使用、住房、招生增長和其他問題上更緊密合作的承諾編入法律。雙方將每年舉行會議，審查協議的執行情況，加州大學將提供關於其2021年長期發展規畫、招生變化和住房建設的書面報告。

學校還同意，建在校外超過500萬的資本計畫，將通知市府，並尋求正式意見，考慮市政府的看法。市府也同意，撤銷針對柏加大2021年長期發展規畫和環境影響報告的訴訟。也不會反對在柏克萊人民公園上建造Anchor House住房計畫和學生宿舍的計畫。

和解協議已產生效果。學校計畫在Hearst街和La Loma大道上建設住宅區 Upper Hearst，並僱用建築師設計。但批評者認為，住宅區與歷史街區的風格不相符。學校已同意考慮有關最終設計和色彩方案的任何意見和關切。

柏加大校長克里斯（ Carol Christ ）表示，8260萬的數額，是學校一項歷史性的投資。市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）表示，這對城市和大學來說是一個巨大的進步，將為新的關係定下基調。柏加大擁有巨大的權力，被豁免於當地的法律和法規。大家唯一的籌碼是一個良好的關係或法律權限。

根據和解協議，柏加大將每年向市府分期支付410萬，每年按通貨膨脹率調整3%。16年的和解有效期內，總共支付8260萬。每年資金中， 有280萬用於消防和其他城市服務。至少有30%的款項，約130萬，用於惠及居住在大學周圍半哩範圍內的居民。這可能包括支付警員巡邏，建造新路燈、植被管理和改善自行車和人行道，以及其他方面。

2021年，410萬的撥款中，有13萬用於在Telegraph大道地區建造一個公共廁所。還有部分資金將用於資助在Telegraph大道地區為遊民建立一個日間救助服務中心。2022年，25萬將被分配到 Piedmont和Channing地區，用於改善交通行人設施和街道照明。部分資金用於學校物業上的山火風險管理和減少易燃草木。

此外，柏加大將在主校區外捐贈土地，用於建設一個新的城市消防站，很可能是在Clark Kerr校區或Fernald-Smyth的地產上。學校將繼續資助一個校園社會工作者的職位，只要有明顯的需求，就可以為遊民提供服務。

為增加學生住房，市府也將評估調整土地使用規畫，包括允許在學校南部建設12層住宅樓。協議還說，如果本科生連續三年每年增長超過1%，市府將和學校開會討論增長的潛在物理影響，並討論對協議修改。

2019年，市府起訴柏加大，因為在Upper Hearst住宅樓計畫的補充環境影響報告中，加入了33.7%的入學率增長。阿瑞昆說，學校過去對入學率的增長並不坦誠，他甚至不得不提交公共記錄法申請，以了解入學人數，新協議應該會減少意外的發生。

柏加大和市府簽訂和解協議後，建在校外超過500萬的資本計畫，需通知市府，並尋求正...
柏加大和市府簽訂和解協議後，建在校外超過500萬的資本計畫，需通知市府，並尋求正式意見，考慮市政府的批評看法。圖為校外的住宅樓計畫Upper Hearst 。（取自柏加大官網）
柏加大和市府簽訂和解協議後，建在校外超過500萬的資本計畫，需通知市府，並尋求正...
柏加大和市府簽訂和解協議後，建在校外超過500萬的資本計畫，需通知市府，並尋求正式意見，考慮市政府的批評看法。圖為校外的住宅樓計畫Upper Hearst 。（取自柏加大官網）

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