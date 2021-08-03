聖荷西急難救助協會講座 血液檢測對疾病判斷重要性

聖荷西急難救助協會將辦視訊講座，介紹血液檢測與疾病判斷。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升高，高傳染性的delta變種病毒也成為美國 主流病毒株之一，美國疾病防治中心（CDC）再次發出戴口罩建議，希望民眾在室內公共場所佩戴口罩。北加州聖荷西 急難救助協會2日宣布，協會將舉辦雲端講座，幫助民眾瞭解血液檢測 對於防疫與疾病判斷的重要性。

北加州聖荷西急難救助協會會長、中華民國僑務委員李漢文指出，本次活動特別邀請到伊斯曼醫師（Dr. Eastman）來為民眾分享血液檢查的相關議題，希望從專業的角度消除民眾對抽血、驗血的顧慮，讓每個人都關注健康，瞭解血液檢測的方方面面。

伊斯曼醫師在血液檢驗領域有30多年的工作經驗，他畢業於台灣清華大學和美國華盛頓大學，也在凱撒醫療中心血液檢驗室工作30多年。

李漢文表示，伊斯曼醫師是位有愛心、有社區責任感的人，也已經服務癌友超過十年時間，並參加社團義工服務、癌症家庭探訪、社區教育等工作。

李漢文表示，血液檢測不僅僅可以測出身體中的很多疾病，還能評估健康狀況。更何況在疫情期間，除了pcr鼻腔的常規檢測以外，血液檢測是判斷我們身體中是否含有病毒抗體的最有效的方式。這次活動是聖荷西急難救助協會在今年的多場線上活動的其中一場，未來還將繼續舉辦相似的活動，關注華人的健康問題。