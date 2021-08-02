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口誤代表「中國」 賴銘琪再次澄清：講太快

記者李榮／密爾比達報導
賴銘琪再次針對先前的口誤事件，作出澄清。（本報檔案照片）
賴銘琪再次針對先前的口誤事件，作出澄清。（本報檔案照片）

舊金山辦事處處長賴銘琪上個月出席北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）年會與交接典禮致詞時，兩度誤稱代表「中國」政府。賴銘琪除了在日前透過經文處發出書面道歉聲明以外，日昨又在舊金山灣區台灣商會年會中再次致歉。他並解釋，當天其實是要說「中華民國」，但是講得太快以致產生誤會，「以後講中華民國的時候要講慢一點，不然聽起來很像是代表中國。」

賴銘琪6月19日兩度口誤。當天先是說出「我謹代表中國政府向各位表示由衷謝意」，稍後又在恭喜商會新任總會長時，口誤稱「我謹代表中國政府以及駐舊金山台北經文處，由衷恭喜總會長」，影片也在僑胞間轉傳。

賴銘琪於7月31日舊金山台灣商會年會中多次感謝僑界的支持，並且針對口誤一事表達歉意。他說，對於所有有助於增進政府形象的建議都願意接受。賴銘琪並半開玩笑說，有僑胞反應他的「白頭髮太多、是不是該染個頭髮？」還有人說，「處長頭髮愈來愈少，是不是該考慮戴個假髮？」另外，也有僑胞朋友建議「以後在講代表中華民國政府的時候，要講慢一點，不然聽起來很像是代表中國。」

「因為啊，我講的太快了。」賴銘琪7月31日晚間於舊金山灣區台灣商會台灣商會年會中指出，當天一方面是「講的太快」，另一方面又是自己「中氣不太夠」，「所以聽起來，真的很像、很像是（在說）代表中國政府。」

賴銘琪對到場僑胞表示，因為自己講太快所造成口誤、引發僑胞朋友的憂慮，向大家表示十萬分的歉意，「除了請各位諒解之外，也跟各位保證，以後絕對不會再犯。」

「事實上，以後也絕對不可能再犯。」賴銘琪進一步說，經過那一次事情之後，他自己絕對會是所有中華民國駐外外館館長裡面，「講代表『中、華、民、國』（四個字），講得最慢、講得最清楚的。」

他接著再次強調，自己是代表中華民國台灣駐舊金山台北經濟文化辦事處的處長，代表的是「自由民主的中、華、民、國，代表自由民主的台灣。絕不會去代表共產的中國，請大家放心！」

台灣 中國 舊金山

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