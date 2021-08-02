亞裔自衛組織：我們需要安全感

集會現場的防身自衛教學。（記者李怡╱攝影）

亞裔 自衛組織—「亞洲人很強」（Asians Are Strong） ，日昨在舊金山 市政廳舉行了繼4月份之後的第二次集會。上百位來自不同族裔社區的人參加。這次的集會是為了反對最近針對亞裔美國 人的暴力行為激增。

這次集會與以往不同的是，現場有防身自衛術的演示和拳擊的教學。舊金山本地亞裔廖國良（Hudson Liao）組織了此次活動。

他說：「我們想做的第一件事就是向社區發表講話，賦予社區權力，讓亞裔社區知道，他們不必一直處於恐懼之中，有像我們這樣的人在關注和保護著他們」。

廖國良又說：「保護亞裔權益運動雖然取得了很大的進展，但還不夠。我們必須繼續戰鬥，找到更多的盟友，讓更多年輕人加入進來，保護好老年人和孩子們不受傷害。我不希望我們的亞裔社區陷入恐懼，我不想讓我的媽媽害怕。我要跟布里德市長說，當我們走在舊金山的街道上感覺到很不安全，你的工作還需要做的更好一些」。

組織者們表示，他們目標是想幫助亞裔美國人對抗這種恐懼，通過力量和自衛教育賦予社區權力。他們真正希望亞裔美國人在社區中開始感到自信。這樣如果再出現這種暴力事件，民眾就會自信地知道自己有力量可以做得更好。