加州數位疫苗驗證系統 接種紀錄一目了然

加州政府推出新數位證明工具，有中文等多種語言。網址為myvaccinerecord.cdph.ca.gov。(網頁截圖)

加州 州府上周五推出新數位工具，讓民眾能從加州免疫登記局取得新冠疫苗 接種紀錄。一般提供接種疫苗服務單位如凱瑟醫院(Kaiser Permanente) 、沙特醫療(Sutter Health) ，或加州各縣衛生局是從加州免疫登記局追蹤他們所提供的接種紀錄。可是目前這種剛推出的數位追蹤工具仍未十全十美。

目前全國正準備踏入疫情 後生活時，新冠疫苗接種數位工具來得正逢其時。各州對提供接種疫苗紀錄反應不一。紐約州搶先提供數位疫苗接種證明，佛羅里達州與德州則反對提供任何接種證書。

加州政府反對所謂「疫苗護照」(vaccine passport)建議，堅持使用新數位證明工具，目前這個數位工具網址為myvaccinerecord.cdph.ca.gov。

民眾可上網輸入你的姓名、生日、電郵或電話號碼，另外設定四位密碼，然後即可打開包含你接種疫苗紀錄的鏈接。

這個新數位工具亦可出現二維碼，你可以截屏拍下來，如參加活動或進出大眾聚會場所需要檢查疫苗接種紀錄時，你可以打開二維碼，將自己接種疫苗紀錄出示檢查單位。不過有關新工具這方面的功能仍在研發中。

加州技術局(the California Department of Technology)主任唐艾美(Amy Tang)表示，發展數位新工具的主要目的，就是在於提供民眾更多保護自己的權益。

然而與許多新冠疫情期間的新產品一樣，上周五公布會中，有些人使用這種新數位工具追蹤自己的接種疫苗紀錄時，碰到一些障礙。有些人輸入自己的身分資料時，卻無法找到自己的接種紀錄，有些人試了幾次，改變拼字大小寫後，才終於找到自己的確實接種疫苗資料。也有些已接種兩次疫苗者，發現新工具中只出現接種一次的紀錄。

州府官員在展示會中表示，加州疫苗系統中，90%以上的紀錄包括聯絡資訊在內，可是有些紀錄並沒有登記接種者的聯絡方式。面臨困擾的民眾，可向其各自疫苗接種單位求助。

東巴洛阿圖居民、矽谷公司招聘員工服務專家迪南(Mark Dinan)表示，他已接種疫苗，可是當他使用這種新工具，輸入自己的電郵與電話號碼時，卻無法打開他的接種紀錄。他說，自己會耐心等一段時日，再重新嘗試。迪南表示，每次有新產品推出時，總不免會犯一些錯誤。