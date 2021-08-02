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「開獅口」薪資開價高出30% 屋崙華埠招工難

記者劉先進／屋崙報導
加州重開後，屋崙華埠山東館餐廳內堂食客人逐漸增多。（記者劉先進／攝影）
加州重開後，屋崙華埠山東館餐廳內堂食客人逐漸增多。（記者劉先進／攝影）

加州經濟重開後，餐廳恢復堂食一個多月後，記者連日來走訪屋崙華埠發現，不少餐廳面臨招工難。有餐廳招聘員工七個多月，找不到合適的人。前來應聘廚師職位的，有的開價頗高，比疫情前薪資高出30%，但餐廳生意卻只是疫情前的五成，實際很難承擔如此高昂的薪資。

招工近2月 薪資上調15%

屋崙華埠10街山東館餐廳東主Charles Hung 8月1日說，在疫情發生後，外賣點餐越來越多，占了80%到90%。自從加州經濟重開、開放堂食後，來餐廳吃飯的人增加，估計占總體比例的三到四成。但外賣有所下降，實際消費額度沒有明顯增長，因為後廚已加足馬力、盡量生產更多菜品。

經濟重開後，屋崙華埠一些商戶出現招工難。（記者劉先進／攝影）
經濟重開後，屋崙華埠一些商戶出現招工難。（記者劉先進／攝影）

Charles表示，疫情之後，因為堂食不能開放，不需要太多人員，多數人都在負責外賣，只減少了兩個員工。隨著經濟重開，堂食增加，餐廳需要增加兩個炒鍋，招聘近2月，直到7月中才招到人。「以前在媒體刊登關兩周，有3到5個電話詢問。但如今刊登廣告，一個月下來，卻只有兩、三通電話詢問。有的電話接通，對方劈頭就問，月薪能給多少錢。我還傻乎乎的說了，但對方沒興趣。到第三個電話，我問對方要多少錢，只要能做，都好商量。現在炒鍋的薪水，半生不熟的人應聘，都敢喊高價，比以前月薪上漲15%-20%。」

Charles表示，之前有人願意嘗試一天，但明顯不合格，所以也沒有招進來。「餐廳雜活可以將就，但炒菜不行。炒得不合格，菜品不對頭，那是一定不能錄用的，否則砸了餐館的牌子。」

Charles新招收的員工薪資上漲15%，考慮到新員工漲薪水，舊員工也要漲，整體用工成本也上漲10%。

應聘水平不夠 也敢開口

富興中心二樓櫻花薈餐廳總顧問盧克維（Jimmy Lo）表示，疫情發生後，政府有失業金，不少雇員不願工作。即使願意工作的，不少水準達不到要求，開口要價非常之高，比疫情前高30%，餐廳生意本來就沒有恢復元氣，難以承受。

盧克維在餐飲業打拚50年，經驗豐富。他說，從今年初，餐廳就缺4個員工，主要是廚師，一直招不到人。不少前來應聘的，先不講自己能做什麼工作，但一開口就要高價，可謂獅子大開口。「有的是投石問路，沒有心思做工，只是看看市場價位。有的過來，我叫他試幾下，炒個菜。對方馬上很害怕，說要想一想，接著掉頭就走。可見水準不夠。」

富興中心二樓櫻花薈餐廳總顧問盧克維表示，疫情發生後，招工變難。一些應聘認識開口要...
富興中心二樓櫻花薈餐廳總顧問盧克維表示，疫情發生後，招工變難。一些應聘認識開口要的薪資比疫情前薪資高30%，餐廳生意本來就沒有恢復元氣，難以承受。（記者劉先進／攝影）

盧克維說，水準不夠，開口要的薪資比疫情前高30%。類似的應聘人士，攪亂了做工市場。另一方面，疫情反復，顧客還沒有打消顧慮，不願回來吃飯，所以餐廳外賣加堂食生意，只達到疫情前50%，剛夠維持成本。種種因素疊加，導致4個用工缺口，找了近7個月後，還沒有下文。

盧克維表示，為了開拓客流，餐廳想了不少辦法。比如，對於顧客小型的婚宴等派對，就派廚師到現場做菜，保證食材新鮮，服務周到。有時熟客過來，會給優惠。在生日當天，送顧客蛋糕，總之是希望有回購客。

他說，華埠治安起伏，有時顧客不願意出來吃飯，車子停在外面擔心被砸玻璃，步行吃飯又擔心有安全問題。不少商戶下午4時就開始打烊。街道靜悄悄。希望警局增派人手巡邏，保護社區安全，讓商戶和顧客恢復信心，人流量增多，餐館和其他小商業自然能有更多生意。

屋崙華埠一些餐廳貼出招工啟事。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠一些餐廳貼出招工啟事。（記者劉先進／攝影）

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