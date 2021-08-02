勇士東主：大的轟動交易 非常不可能

勇士東主拉克布表示，非常不可能交易人們所期待的任何人。（記者劉先進／攝影）

儘管柯瑞 、湯普森和格林三人催促金州勇士 用7號和14號選秀簽等資產換來另一位全明星。媒體分析，勇士可能交易的名單，包括華盛頓巫師後衛比爾（Bradley Beal）、波特蘭拓荒者全明星後衛里拉德（Damian Lillard）。但選秀夜期待中的震撼交易並未到來。勇士還是如願選中一名前鋒和一名後衛。勇士東主拉克布（Joe Lacob）表示，大的轟動交易非常不可能，非常不可能交易人們所期待的任何人。如果要換的人，將是一個真正不錯的球員。

去年，柯瑞打出MVP賽季後最耀眼的數據，成為場均得分王，也打破隊史得分紀錄。但勇士在附加賽遺憾落敗於洛杉磯湖人和孟菲斯灰熊，錯失季後賽機會。隨著跟腱撕裂的湯普森下賽季回歸，如何交易補強，成為休賽季的重要問題。

柯瑞、湯普森和格林三人前不久施壓勇士管理層的消息傳出。比爾和里拉德就是勇士目標，屢屢和球隊鬧出緋聞。兩人都有超強的投射能力，比爾中投了得，而里拉德三分超群，兩人都是關鍵先生，例行賽最後5分鐘相差5分的比賽內，里拉德162分，比爾150分，霸占前兩名。但比爾隨後表示，想繼續留在華盛頓。而里拉德還沒有提出交易請求。

另外，季後賽表現糟糕的費城 76人後衛西蒙斯（Ben Simmons）也是可能交易目標值之一。不過，費城希望拿到勇士的懷斯曼、維金斯、兩個新秀和未來兩個首輪選秀權，可謂漫天要價，勇士很快拒絕。

The Athletic報導，拉克布表示，「這些大的交易非常不可能。我已經說過，不會交易人們所期待的任何人，非常不可能。但如果要換的話，那將是一個真正不錯的球員。將是一筆大交易。這是不可能的。」

他表示，作為勇士老闆，打造球隊最有可能、最舒服的途徑，是彌補通向未來的差距，「球隊有三到四個合同和精英球員，他們30歲出頭，仍然有相當多的時間，特別是在這個時代。球隊擁有懷斯曼、新秀庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和普爾，他們不一定要在下賽季變得很厲害。在球隊的巨大投資下，希望他們展現出巨大的潛力。」

如果勇士在自由球員開始簽約後沒有大的動作，預計將是柯瑞、湯普森、格林、維金斯和魯尼的首發陣容。兩個新秀和其他球員將擔當替補。