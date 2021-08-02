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周信結卸任舊金山灣區台灣商會長 李垣麟接任

記者李榮／密爾比達報導
周信結（左）交棒給李垣麟(右)。（記者李榮／攝影）
周信結（左）交棒給李垣麟(右)。（記者李榮／攝影）

舊金山灣區台灣商會2021年年會及會長交接在日昨在南灣僑教中心舉行。典禮中會長周信結卸下重擔，由副會長李垣麟接下舊金山灣區台灣商會長一職。

舊金山灣區台灣商會長期促進台灣與美國的合作關係。周信結在致詞時指出，過去幾年美國參眾議院通過了許多重要的法令支持台灣，去年也有兩位閣員訪問台灣，在各方面尋求合作。最近更是有幾位美國參議員訪問台灣，並宣佈捐贈250萬劑的新冠肺炎疫苗給台灣。另外，台灣與日本也是堅強的夥伴關係，日本亦捐了350萬劑的疫苗，「但是台灣面臨到的是：中國的政府不斷企圖阻礙台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際團體。在疫情於全球蔓延的情況之下，還阻止台灣購買疫苗。然而，有強而有力盟友們的支持，台灣一定能繼續生存且繁榮。」

莫健在會中分析台美關係。（記者李榮／攝影）
莫健在會中分析台美關係。（記者李榮／攝影）

當日年會中，由美國在台協會理事主席莫健（James F. Moriarty）大使擔任主講人，介紹美國與台灣的關係。莫健是在2016年10月接任美國在台協會主席。他曾擔任美國總統的特別助理暨國家安全委員會亞太資深主任，為美國總統提供政策建言，並協調美國在東亞、東南亞、太平洋、和南亞的政策。莫健也曾在國家安全委員會擔任中國事務主任、派駐美國駐北京大使館和美國在台協會，另曾擔任美國駐孟加拉大使、美國駐尼泊爾大使等職。

談到美國對於台灣的政策，莫健指出，美國與台灣的關係深厚，而且美國對台政策是有延續性的，不會因為政黨的輪替，而有大幅度的改變。

美國在台協會是依「台灣關係法」成立的非營利民間機構，負責處理美國與台灣的非官方關係。美國在台協會主席參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期來台訪問，以及在美國參加與台灣代表的會議。

美國 台灣關係法 灣區

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