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華運會將辦風箏繪畫、民俗體育、家庭趣味比賽

記者李榮／密爾比達報導
華運會親子日將舉辦風箏繪畫比賽。（華運會提供）
華運會親子日將舉辦風箏繪畫比賽。（華運會提供）

金山灣區華運會宣布，將於8月7日（周六）下午3時至5時30分於密爾比達「BayView Golf Club」舉辦親子日活動，當天將有現場小朋友風箏繪畫比賽、放風箏、華運攝影Video製作比賽、民俗體育 「扯鈴、陀螺、毽子」、家庭趣味競賽等多個項目，歡迎民眾參加。

華運會主委陳思如介紹，華運會風箏繪畫比賽預料將相當熱門，需要事先報名，酌收10元報名及風箏材料費，報名網址：shorturl.at/alqEM。報名期間是即日起至8月5日截止，分為A組（5歲至7歲）、 B組（8歲至11歲），以及C組（12歲至16歲）三個類別。繪畫主題為「飛翔的愛」。

她表示，華運會一直希望能夠增加更多的親子活動，而風箏繪畫比賽就希望家長能帶小朋友一起前來。參加比賽者必須使用大會提供的風箏做畫，於報到時領取。另外，大會提供一套風箏組裡面，有三份風箏其中兩份白色風箏可以做繪畫比賽用，另外一份的彩虹風箏則是可以當天放的風箏。參賽者必須自己準備繪圖顏料（蠟筆、彩色油性畫筆）畫板等工具。

陳思如說，得獎名單將於當日於4時45分公佈，家長與學生請於5時之前報到，統一上舞台接受頒獎。各組別第一名100元，第二名50元，第三名30元，佳作10元。前三名者將各獲得金牌、銀牌、銅牌獎牌，另外每位得獎者各獲大會頒發獎狀一紙。

親子 灣區 攝影

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