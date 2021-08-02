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遭妻指控賭球 聖荷西沙魚隊前鋒凱恩否認

編譯組╱聖荷西8月1日電
聖荷西沙魚隊前鋒凱恩否認賭球指控。(Getty Images)
聖荷西沙魚隊前鋒凱恩否認賭球指控。(Getty Images)

聖荷西冰上曲棍球隊沙魚隊 (Sharks) 著名前鋒凱恩 (Evander Kane) ，8月1日否認妻子對他賭球指控。凱恩妻子安娜•凱恩 (Anna Kane) 稱，球星凱恩甚至參賽時故意輸球，設法贏得賭注。凱恩否認妻子指控後，表示將接受全國冰上曲棍球聯盟 (NHL) 調查。

安娜7月31日使用Instagram指控她的丈夫在沙魚隊競賽中下注。凱恩隨即發出兩個推文，其中一個推文駁斥在沙魚隊競賽下賭注，另外一個推文駁斥他不是一個好父親的指控。

凱恩於推文上稱：「我從未賭過冰球，從未賭過沙魚隊比賽，從未賭過我的球隊的賽事，也從未故意輸球。事實證明，去年球季是我參與職業冰球以來，表現最佳的一次，整個球季我表現傑出穩定。對此我深以為榮。我喜愛冰球賽，從未犯下控訴所提行為。我期待與聯盟調查合作，澄清我的名聲，同時準備下一個球季賽事來臨。」

全國冰上曲棍球聯盟 (NHL) 表示已獲悉安娜的控訴，並表示將進行調查。沙魚隊也同時發布聲明指出，球隊已與全國聯盟取得聯繫，將支持調查進展，同時保護球賽的尊嚴與球隊的價值。

安娜Instagram 稱，凱恩拋棄她與他們的幼女，逼得她出售結婚戒指，他們的房子已遭法院查封。凱恩稱，他與安娜目前正在辦理離婚手續。

凱恩賭博的傳聞2019年浮出檯面，當時賭城拉斯維加斯大都會酒店 (The Cosmopolitan Hotel and Casino) 控告凱恩欠一筆高達50萬元的賭債。大都會酒店所提訴訟於2020年4月撤除。

凱恩隨後於今年元月對其名下1020萬元資產申請破產保護，當時凱恩欠債高達2680萬元。凱恩提出破產保護時稱，他在賭場與運動競賽賭博中，一共輸了150萬元。

即將年滿30歲的凱恩2018年5月與沙魚隊簽了七年4900萬元的合約。去年是凱恩在全國冰上曲棍球聯盟 (NHL) 表現最佳的一年，總共進球數22，助攻27次，總得分為49分。紀錄之佳高居全部沙魚隊球員之冠。

NHL 大都會 破產

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