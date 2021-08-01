我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

加州房市可能降溫 房地產協會估「12月將跌5%」

編譯組／灣區電
房地產經濟學家分析，加州房市下半年可能降溫。(美聯社)
房地產經濟學家分析，加州房市下半年可能降溫。(美聯社)

專家表示，加州房市顯示降溫跡象，全州四個月連續房屋高價紀錄可能即將結束。「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)經濟學家日前指出，上半年購屋熱潮白熱化，2021年房屋中位價將上漲近21%、銷售額將比2020年水平上漲8%。下半年銷售可能放緩。

經濟學家預估，年底之前，2021年現存獨棟屋房屋中位價預估為79萬5600元，比2020年上漲20.7%。比去年增加13萬6000元。於過去5年間增加近30萬元，超過了2007年崩盤前的價格上漲。今年房屋銷售預估將達44萬4500筆交易、增加7.9%，達到12年來最高水平。

因此，協會副首席經濟學家Oscar Wei認為，儘管下半年銷售可能放緩，房價仍持續攀升。他指出，全州房價可能不再創歷史新高，但將持續維持相當高水平。支撐2021年上半年購屋狂潮，是房貸利率創低紀錄以及市場房屋庫存數下降。

數據顯示，今年前5個月待售房屋至少減少40%，但預估在夏天與秋季增加，因為夏秋兩季購屋情況通常放緩、房屋庫存增加。這個情況將引導房價更正常(more normal)，未來銷售增長。協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)表示，可以見到市場逐漸正常化。

儘管如此，協會預測，房價到了12月將下跌5%。朗文指出，新冠疫情是過去一年房地產榮景的驅動因素，將就業市場分成兩部分。疫情期間，餐館、零售、休閒與旅館業職位減少42-77%。另一方面，資訊、健康照護、製造業與專業技術領域就業增加45-86%，由於線上購物依賴擴增，物流業從業人員數量增加近三倍。

在家上班的高收入工作者，對新房需求急遽增加。由於他們對更大房屋需求，2020年夏季期間，售出房屋平均面積已從疫情前1755平方英尺、增至1859平方英尺。朗文指出，高收入者與住房過度需求，造就買家需求激增。低薪資族群仍努力對抗房屋成本，不一定以擁房為主要目標。疫情引起的部分變化將持續存在，包括遠距工作與線上購物，但在度假勝地與偏遠郊區購房需求激增一年後，需求會再次回到加州城市核心。

疫情 房價 加州

上一則

灣區人口回流 舊金山、聖馬刁縣6月增1.7萬職缺

下一則

唐納峰隧道 鐵路華工歷史豐碑 如今遭人為破壞

延伸閱讀

野火四起…美西7州長晉見拜登、賀錦麗 討論滅火

野火四起…美西7州長晉見拜登、賀錦麗 討論滅火
接種疫苗群體 99.92%未感染

接種疫苗群體 99.92%未感染
疫後經濟復甦 沙加緬度領跑

疫後經濟復甦 沙加緬度領跑
新法明年生效 加州豬肉恐變貴 想吃培根更難了

新法明年生效 加州豬肉恐變貴 想吃培根更難了
接種疫苗群體99.92%未感染

接種疫苗群體99.92%未感染

熱門新聞

根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08
國際贸易管理局的數據顯示，與美國其他地區相比，舊金山海外遊客数量減少許多。 舊金山機場的國際登機樓（記者李怡攝影）

海外遊客訪美哪些大城？ 舊金山訪客量 從前年第4名→掉到第12名

2021-07-30 17:31
專家認為，灣區不需要太擔心Delt變種病毒造成突破性病例。(美聯社)

疫苗抗Delta有效 灣區新一波可稱「未接種者的疫情」

2021-07-25 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金