加州房市可能降溫 房地產協會估「12月將跌5%」

房地產經濟學家分析，加州房市下半年可能降溫。(美聯社)

專家表示，加州 房市顯示降溫跡象，全州四個月連續房屋高價紀錄可能即將結束。「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)經濟學家日前指出，上半年購屋熱潮白熱化，2021年房屋中位價將上漲近21%、銷售額將比2020年水平上漲8%。下半年銷售可能放緩。

經濟學家預估，年底之前，2021年現存獨棟屋房屋中位價預估為79萬5600元，比2020年上漲20.7%。比去年增加13萬6000元。於過去5年間增加近30萬元，超過了2007年崩盤前的價格上漲。今年房屋銷售預估將達44萬4500筆交易、增加7.9%，達到12年來最高水平。

因此，協會副首席經濟學家Oscar Wei認為，儘管下半年銷售可能放緩，房價 仍持續攀升。他指出，全州房價可能不再創歷史新高，但將持續維持相當高水平。支撐2021年上半年購屋狂潮，是房貸利率創低紀錄以及市場房屋庫存數下降。

數據顯示，今年前5個月待售房屋至少減少40%，但預估在夏天與秋季增加，因為夏秋兩季購屋情況通常放緩、房屋庫存增加。這個情況將引導房價更正常(more normal)，未來銷售增長。協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)表示，可以見到市場逐漸正常化。

儘管如此，協會預測，房價到了12月將下跌5%。朗文指出，新冠疫情 是過去一年房地產榮景的驅動因素，將就業市場分成兩部分。疫情期間，餐館、零售、休閒與旅館業職位減少42-77%。另一方面，資訊、健康照護、製造業與專業技術領域就業增加45-86%，由於線上購物依賴擴增，物流業從業人員數量增加近三倍。

在家上班的高收入工作者，對新房需求急遽增加。由於他們對更大房屋需求，2020年夏季期間，售出房屋平均面積已從疫情前1755平方英尺、增至1859平方英尺。朗文指出，高收入者與住房過度需求，造就買家需求激增。低薪資族群仍努力對抗房屋成本，不一定以擁房為主要目標。疫情引起的部分變化將持續存在，包括遠距工作與線上購物，但在度假勝地與偏遠郊區購房需求激增一年後，需求會再次回到加州城市核心。