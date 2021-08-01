日裔101歲柔道教練 造就逾20位奧運得主

日裔101歲教練內田掌舵聖荷西州大柔道隊，培育出20多位奧運獎牌得主。(圖取自電視截圖)

在奧林匹克柔道界，聖荷西 州大是全美最具聲望的培訓地點之一，也是培育出最多代表國家參加奧林匹克柔道運動員的誕生地。談到聖荷西州大柔道項目，一定要提及其精神領袖、現年101歲柔道教練內田義弘(Yosh Uchida)。

內田自1940年代開始在學校教導柔道，培養出20多位奧運柔道獎牌得主、共帶回四枚獎牌，若加上奧運教練、全國競賽冠軍與其他世界級比賽選手，他所教導的選手名單人數就更多。

內田在南加州帝國縣長大，在母親的鼓勵下，10歲開始學習柔道。他於1940年代開始擔任柔道教練，當時還是聖荷西州大學生。學校體育主任在校園看到他，詢問他是否能教柔道，自此走上柔道教練之路。不過，他的教練生涯很快被二次大戰打斷。直至戰爭結束才恢復。

內田致力於將柔道重量分級，並將其確立為美國 一項競技運動。1964年，內田領導美國第一支柔道隊伍參加日本東京奧運 ，東京也是柔道誕生地。團隊成員包括在日本出生的丸山城志郎(Paul Maruyama)。當時的參賽別具意義，因為兩名日本血統男子，代表美國出賽世界最負盛名的運動賽事。內田感到相當自豪。

問及擔任70年柔道教練的亮點，內田述說聖荷西州大柔道選手伯蘭德(Bobby Berland)的故事，他於1984年參加洛杉磯奧運。比賽前一周，伯蘭德膝蓋受傷，可能無法參賽，但醫生說若他能做一些嚴格的運動，可能有機會。內田於是將伯蘭德帶回家中，與妻子共同監督他在家中泳池進行全天候運動訓練。伯蘭德最後獲得奧運銀牌。

聖荷西州大成為柔道發展重鎮的因素很多，包括內田經常引進日本教練到校園，並同時高度重視學業與體育成績。目前仍在聖荷西州大任教、共計參賽5屆奧運(包括4次擔任選手、1次教練)的史溫(Mike Swain)表示，內田存在的力量就是：紀律、尊重、如何在社會成為更好的人，「當我們到各地參賽，總是必須穿西裝打領帶。」

今年代表美國參加東京奧運柔道比賽、進入16強的美國參賽者布朗(Colton Brown)回憶自己在聖荷西州大的時光說，他在學校很開心，訓練非常艱難，但有樂趣，在學校建立的關係至今仍在。

即使已高齡101歲，內田仍是聖荷西州大正式教練，他擔任角色更多是顧問與精神領袖。隨著年齡增長，對柔道的熱情並未減弱。身著藍色聖荷西州大T恤與夾克，雙眼有神地傳授奧運水準運動員必備條件：「當你夠努力，會有好事發生。」