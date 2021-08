加大取消SAT 華促會：里程碑意義

5月,史密斯訴加州大學 校董會一案(Smith v. Regents of the University of California)的原告們與加州大學達成了歷史性的和解。和解協議將確保加州大學一直到2025年,都將在大學錄取中實行完全不再考慮SAT 和ACT 的政策。

2020年5月,加州大學校董會一致投票決定在大學錄取中逐步停止使用SAT和ACT成績,到2025年全面取消。但是,根據這一提議,直到2022年,SAT和ACT成績仍然是可以選擇性提交的。5月的和解協議將確保SAT和ACT成績在加州大學錄取中被徹底取消,不再有「選擇性提交」的時間窗口。

這一和解意味著加州大學校董會正式終結在大學錄取中使用SAT和ACT測試成績。和解協議書中清晰的寫明,「如果學生提交了SAT和ACT成績,將不再提交給招生人員。」

作為史密斯訴加州大學校董會一案的原告之一,華人權益促進會(CAA)和卡維加·史密斯(Kawika Smith),斯蒂芬-C (Stephen C),亞歷山大·維萊加斯(Alexandra Villegas)等個人學生原告和「大學入學計畫」(College Access Plan),「尋夢大學」(College Seekers),「社區聯盟」(Community Coalition)等其他非盈利組織的原告們共同慶祝這個勝利的時刻。

華促會相信,加州大學校董會這一具有里程碑意義的決定將會對高等教育界產生深遠的影響。該決定承認SAT和ACT標準化測試是歧視性的,是排他性的,它們僅獎勵富有的家庭,卻將許多代表性不足的低收入少數族裔學生和殘疾學生排除在高等教育的機會之外。

「今天的和解是勇敢的學生和倡導者的重大勝利,他們站出來反對加州大學有意使用歧視性的錄取測試。加州大學作為美國傑出的公立大學系統之一,無論學生的種族、財富或殘疾狀況如何,都有義務向學生提供一樣的高等教育。」公共律師阿曼達·薩維奇表示。

華促會認為這個勝利屬於所有學生,終止SAT和ACT尤其可以為有色人種學生和多語言學習者提供公平的競爭環境。 華促會行政主任潘偉旋說,「任何人都無權從一個歧視性和排他性的錄取指標中獲益,而所有學生都能從充分反映當地社區多元化的學生群體中受益。我們希望這一決定向全國的學生、家長和教育工作者傳遞一個信息,即我們可以共同履行公共教育的承諾,為所有學生提供成功的機會。」

華人權益促進會從1969年創立以來,一直在保護移民權利,促進語言多樣性,對抗美國的種族和社會不公平上積極作為,為華裔和其他有色人種和弱勢群體發聲。比如,1974年,華促會協助準備了美國最高法院具有里程碑意義的案件,即「劉訴尼科爾斯案」(Lau v. Nichols),該案確保為公立學校不斷增長的華人學生和西班牙語學生提供母語和英語的雙語教育。

根據推動教育和平等機會的組織FairTest的數據,超過60%的美國本科課程在2022年秋季入學時已不再要求SAT或ACT成績,而採用免試或可選擇提交成績的政策。這意味著美國1400多所本科學位授予機構已不再要求申請2022年秋季入學的高中生提供標準化考試成績。

FairTest執行主任鮑勃·謝弗(Bob Schaeffer)認為,5月14日的加州大學訴訟和解協議,是在大學招生中結束使用歧視性測試的全國性運動中的一個重要里程碑。