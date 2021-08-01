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北加山火肆虐 沙加緬度空氣質量差

本報特約記者錢曉／沙加緬度報導
山火煙塵讓沙加緬度空氣變差。（視頻截圖）
山火煙塵讓沙加緬度空氣變差。（視頻截圖）

加州山火持續不斷，煙塵也都四處飄散，導致州府沙加緬度一帶的空氣質量也變差。

過去一周，布特縣（Butte County）「迪克西山火」（Dixie Fire）持續。野火蔓延之下，煙霧灰塵也都飄散進入了沙加緬度的地區，讓空氣質量變得不健康。大火產生的煙塵，從Feather River山谷，沿著中谷（Central Valley）一帶擴散，向南移動。

沙加緬度的都會區空氣質量管理局（Metropolitan Air Quality Management District）日前發出聲明，希望民眾要注意空氣質量。在一份通告中，管理局表示患有呼吸系統疾病或心臟病的患者，老人和兒童，是尤其需要注意的群體，特別是當他們進行戶外體育鍛鍊時。

「患有心肺疾病的人，和老年人，可能會經歷心臟或肺部疾病的加重，導致死亡」，聲明中說。管理局也表示一般人群可能會感到呼吸系統受到影響。

沙加緬度各地的空氣質量也都在轉差。Arden-Arcade和Del Paso Manor地區的空氣質量被評為「非常不健康」（very unhealthy）。此外，奧本的空氣質量是優，科爾法克斯是優，戴維斯是中等，沙加緬度市中心是不健康，麋鹿林是中等，佛爾森是不健康，草谷（Grass Valley）是優，林肯是不健康，里約維斯塔（Rio Vista）是優，羅斯維爾是中等，斯勞舍（Sloughhouse）是不健康，瓦卡維爾是優，伍德蘭德（Woodland）是對敏感群體不健康，宇巴市是不健康。

有氣象學家則表示說，空氣質量將隨著三角洲微風吹拂而緩慢改善。更多詳情可見：http://www.sparetheair.com/。

山火 加州 心臟病

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