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疫後經濟復甦 沙加緬度領跑

本報特約記者錢曉／沙加緬度報導
沙加緬度的街道上人潮回歸。（電視新聞截圖）
沙加緬度的街道上人潮回歸。（電視新聞截圖）

一份最新的報告顯示，疫情之後，加州州府沙加緬度的經濟復甦的速度，在全美國範圍內領跑。也就是在全美各大城市的比拚中，沙加緬度的復甦較快。

根據研究機構SmartAsset的新研究，因為疫苗接種率逐漸提高，經濟增長也逐漸恢復，速度加快，從而使沙加緬度進入疫情中復甦反彈最快的城市之列。

研究中影響經濟增長的因素包括疫苗接種率、政府公共支出、貧困率、稅收和當地政治。根據SmartAsset的說法，這些數據幫助他們確定在疫情復甦之後，也就是2021年經濟復甦最強勁的頂級城市，並對這些城市進行了排名。SmartAsset還將消費者支出、小企業、招聘信息和失業率等等作為考量因素納入了這份報告。

根據SmartAsset的說法，小型企業仍在受到疫情的負面影響，尚未恢復到2020年3月，也就是疫情在美國爆發之前的水平。就城市的規模而言，中等城市的表現最好，大城市的反彈速度反而沒有那麼快。

在這份經濟復甦最強勁的城市排名中，分析了美國最大的49個城市的情況，來確定不同城市的當地經濟的復甦狀況。加州共計有3個城市進入了前20名，分別是高居第二名的中谷城市佛萊斯諾（Fresno），排在第14名的貝克斯菲（Bakersfield），以及排在第15名的沙加緬度。

此外，這份排名中，從高到低的城市分別是猶他州鹽湖城，加州佛萊斯諾，科羅拉多州的科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs），田納西州孟菲斯，明尼蘇達州明尼阿波利斯，堪薩斯州威奇托（Wichita），佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville），德州埃爾帕索（El Paso），佛羅里達州邁阿密，俄勒岡州波特蘭，德州沃思堡（Fort Worth），夏威夷檀香山，亞利桑那州圖森（Tucson），加州貝克斯菲、沙加緬度，內華達州拉斯維加斯，北卡羅來納州夏洛特，威斯康星州密爾沃基，德州達拉斯，以及佛羅里達州坦帕（Tampa）。

此外，加州的工作者獲得比疫情前高薪的人數，也增加了1.7%。這個數據是根據由哈佛大學旗下的非營利組織tracktherecovery.org所得出。

就沙加緬度而言，消費者支出增加了4.3%，小商業開門的情況則是下跌了33.8%，小企業收入則是下跌了23.6%，就業職位則是增了13.3%。同時2021年3月的失業率則是5.2%。

沙加緬度街頭可看到民眾在戶外用餐消費。（電視新聞截圖）
沙加緬度街頭可看到民眾在戶外用餐消費。（電視新聞截圖）

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