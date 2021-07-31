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3嫌桑尼維爾加油站持槍劫車 被逮

記者江碩涵／南灣報導
桑尼維爾警方在嫌犯家中找到多種武器。（警方提供）
桑尼維爾警方在嫌犯家中找到多種武器。（警方提供）

桑尼維爾警方日昨宣布，已逮捕本月11日涉嫌在加油站持槍劫車的三名嫌犯，其中一名嫌犯是未成年少年。

桑尼維爾警方指出，劫車事件發生在7月11日晚上10時15分左右，在Sunnyvale-Saratoga路1300號的殼牌(Shell)加油站。受害者指出，他正在加油時，三名嫌犯靠近他，並要求給他們汽車鑰匙，其中有一個嫌犯還用槍指著他。

桑尼維爾警方逮捕加油站持槍劫車三名嫌犯之一艾爾南德斯（Aaron Hernand...
桑尼維爾警方逮捕加油站持槍劫車三名嫌犯之一艾爾南德斯（Aaron Hernandez）。（警方提供）

受害者指出，他交出車鑰匙後，三人開走他的車逃走。警方指出，幾天後，這輛車被發現拋棄在聖荷西，警方在車上找到三名嫌犯的指紋，並透過警方系統發現兩名嫌犯分別是艾爾南德斯（Aaron Hernandez）和戴維斯（Michael Davis），第三名嫌犯則是未成年少年。警方發出搜查令，並逮捕三名嫌犯。

警方指出，28日下午他們在艾爾南德斯家中找到了被盜手槍，以及兩把類似AR-15自動步槍等多項武器，艾爾南德斯也以涉嫌劫車、持有非法武器等罪名入獄。

警方指出，調查仍在進行，民眾若知道更多相關細節，可以撥打電話408-730-7100，聯繫警方Detective Gabe Limon。

桑尼維爾警方逮捕加油站持槍劫車三名嫌犯之一戴維斯（Michael Davis）。...
桑尼維爾警方逮捕加油站持槍劫車三名嫌犯之一戴維斯（Michael Davis）。（警方提供）

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