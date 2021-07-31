亞裔老翁遇襲亡半年 華埠壁畫藝術紀念

Vicha Ratanapakdee離世六個月，舊金山華埠將會有壁畫紀念。（取自justice4vicha.org）

今年年初，一名亞裔 老翁在舊金山 遇襲身亡，引起全美的關注。半年之後，華埠 將有壁畫藝術，特別紀念這一位遇害的亞裔長者。

7月30日是84歲泰國裔老翁Vicha Ratanapakdee離世六個月的紀念日。她的女兒Monthanus Ratanapakdee特別出席在舊金山東南亞裔發展中心（SEADC）的活動時，與大家一起為父親默哀了一分鐘。

女兒Monthanus強調強調暴力犯罪在社區沒有容身之地。（記者李晗 / 攝影）

女兒Monthanus表示，父親已經成為停止亞太裔仇恨的運動的標誌，強調暴力犯罪在社區中沒有容身之地。

半年前的1月28日，Vicha Ratanapakdee在舊金山遭到一名男子的暴力襲擊。當時嫌犯開車經過，隨後下車衝向Vicha老翁把他推倒。他倒地之後受重傷。嫌犯駕車逃逸。兩天之後，也就是1月30日時，Vicha Ratanapakdee死亡。

該事件被附近的攝像機錄下，引起社交媒體和主流英文電視台的廣泛傳播。老翁傷重不治死亡，加之亞裔長者身分，和美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪。

女兒Monthanus透露，在華埠California街與都板街（Grant Ave）將會有一個壁畫藝術，特別紀念父親。那幅壁畫將會是父親的頭像，同時也將會用英文寫好「Justice for Vicha」（為Vicha正義）的字樣。

數日之前，舊金山市議會議員司嘉怡（Catherine Stefani）立法，將舊金山一條小街道改名為Vicha Ratanapakdee道紀念他。

警方已經抓捕兩名嫌犯：19歲的華特森（Antoine Watson）和古（Maylasia Goo）。下一次開庭的時間是8月4日周三。更多詳情可見：https://www.justice4vicha.org/