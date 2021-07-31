金山田德隆區 增派社區大使保治安

田德隆區亞裔長者眾多，治安問題引起關注。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 田德隆區（Tenderloin）是遠近聞名的「遊民區」，治安、衛生環境都較差。新的市政府預算 項目中，將會增派多位社區大使在田德隆區內站崗、巡邏，保障社區的治安。

田德隆區有不少可負擔住房項目、散房大樓，裡面住著不少的亞裔 長者，像是華裔、越南裔、泰國裔、寮國裔、柬埔寨裔等。尤其現在針對亞裔長者的暴力襲擊事件層出不窮，令人擔憂田德隆的治安狀況。媒體報導中，廖姓老伯在2020年被飛踢襲擊的事件，以及亞裔經營的企業被威脅「槍殺華人」的事件，都是發生在田德隆區內。

舊金山市長布里德（London Breed）在本周簽署了百億的市府預算，其中田德隆亞裔治安的部分預算大約是50萬。

田德隆區的市議員、同時也是議會預算委員會主席的楊馳馬（Matt Haney），在7月30日的新聞發布會上表示，非常關切田德隆區的治安，尤其是區內住著許多亞裔的長者。他指出，新的社區大使，將會在田德隆社區的幾乎每個街角上巡邏站崗，力保區內的治安。

同時，因為區內住著許多亞裔長者，因此這些社區大使也將會獲得培訓，尤其是語言文化上的交流培訓，讓他們能夠和亞裔長者進行溝通。同時這也是楊馳馬在第六區（南市場Soma、田德隆）的安全計畫的一部分，但是這一部分著重是面對亞裔社區的安全計畫。

社區青年中心主任溫靜婷（Sarah Wan）、東南亞裔發展中心主任楊阿梅（Judy Young）、田德隆華裔權益協會張素嫻（Siu Han Cheung）、「亞裔強勁」（Asians Are Strong）創辦人廖國良（Hudson Liao）出席發布會支持活動。他們也將共同合作，推動這個社區大使項目發展。

此外，楊馳馬辦公室也在積極籌備其他的一些安全項目，包括長者護伴（Senior Escort），陪伴長者出行，以及確認區內的幾個「安全天堂」，讓民眾可以步入獲得幫助。