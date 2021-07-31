地檢長博徹思 華埠媒體圓桌會

舊金山地檢長博徹思（左）在李蕙儀（右）的陪同下，在華埠與中文媒體記者見面。 （記者李怡／攝影）

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）為更好的服務於華裔社區，增強與社區的聯結，每周如期在華埠 舉行圓桌會議，面向媒體記者發布涉及華人安全的案件進展。

博徹思表示，在過去的一周中，他花了大量的時間走訪華埠商户，蒐集整理關於ADA殘障人士權益相關訴訟信息。在29日的圓桌會議上，他就最近關於華埠商戶受到的潛在虛假訴訟和所謂「要求信」的打擊。他聯合辦公室人員正在展開調查。

他說，如華埠商家遇此同樣遭遇，請及時與地檢長辦公室聯繫，針對欺詐和詐騙 特別設立的電話熱線是628-652-4311，郵箱是[email protected]。

博徹思表示，目前已經有調查員負責此事，並提供英語、粵語、普通話的諮詢服務。如果一些律師信函中帶有虛假陳述，或者是沒有提及違反ADA的相關內容，而只是要求賠償金錢的話，那麼這些都可能涉及詐騙或者欺詐。

他指出，最近的很多犯罪行為讓民眾生活在不安中。一系列的搶劫、砸車窗和入室盜竊的犯罪活動，特別引起了他和辦公室人員高度重視 ：「我們會盡到最大的努力和力量去調查，也在等待警察 可以抓獲這些罪犯，好讓我們的辦公室進一步開展調查活動」。

關於還有一些在正在受理的案件，因為疫情原因，法庭不開門，抑或是庭審人員感染新冠等影響因素，調查的進展變得非常困難。博徹思表示，會和更高級別的官員合作，尋找解決方式。他指出，華埠商家要加強入室盜竊的防範。如有發生，請及時與地檢長辦公室取得聯繫。他們將蒐集所有訊息，並對這些濫用法律程序的行為進行潛在的刑事調查。

民眾請登錄sfgov.org網站，了解更多的安全詳細信息。