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金山市府撥25萬元 為訪谷街頭裝攝像頭

記者李晗 / 舊金山報導
金山市府將會撥出25萬元的款項，在訪谷區街頭加裝監控攝像。(記者李晗／攝影)
金山市府將會撥出25萬元的款項，在訪谷區街頭加裝監控攝像。(記者李晗／攝影)

舊金山市府將會撥款25萬元，為華裔聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的街頭加裝監控攝像，保障治安。

市議會主席兼訪谷區市議員華頌善（Shamann Walton）提出立法，向經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）爭取了25萬元的款項，用於在訪谷區安裝攝像頭和其他公共安全措施。這也是舊金山第十區，即訪谷區所在的市議員選區內公共安全計畫的一部分。

通過與社區組織、市政廳的合作，以及在疫情之前與居民的會議，華頌善制定了社區安全計畫，以支持區內的公共安全工作。計畫中包括在街頭安裝更多攝像頭，並為有限的英語居民增加語言翻譯服務。

「訪谷區的居民一直在要求更多的公共安全的設施，包括攝像頭，」華頌善表示。「我們很高興將這些資源帶到社區來，實施公共安全計畫，我們期待與舊金山防罪資源中心（SF SAFE）和社區展開合作。」

訪谷區位於舊金山的東南面，一直以來獲得的關注不多。區內過半是華人，且大多是華裔移民，治安問題一直備受關注。

「對於一個多年來一直生活在恐懼中的社區來說，這是一個巨大的勝利。」亞太社區中心（APACC）的執行主任塔博拉（Rex Tabora）說。他說增加的安全措施，對犯罪分子來說是一個巨大的打擊。

舊金山市議會8月休會，因此該立法撥款將於9月在議會的預算和財務委員會上進行首輪聽證。預算和財務委員會聽證會期間，社區將可以反饋意見。

舊金山訪谷區華裔居民過半。（記者李晗 / 攝影）
舊金山訪谷區華裔居民過半。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 預算 華裔

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