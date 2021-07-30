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屋崙警長拍板 6警一周7天12小時巡邏華埠

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警長阿姆斯壯和華埠商會主席陳錫澎（自左至右）此前參加華埠見面會，討論治安問題。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯和華埠商會主席陳錫澎（自左至右）此前參加華埠見面會，討論治安問題。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎29日表示，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）在和華埠居民面對面開會聽到大家的呼聲後，決定增加一倍人手，總共安排6個警員、一周七天、每天12小時在華埠巡邏，保護居民、商戶和消費者的安全。

27日晚，阿姆斯壯和隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）在華埠和市民面對面討論治安問題，現場反響強烈，紛紛針對最近治安惡化提出看法和意見，並希望增加人手巡邏，保持見警率，震懾罪犯。見到市民踴躍提問，阿姆斯壯也一再延長交流時間。

陳錫澎表示，當天開會後，阿姆斯壯聯繫了警佐Michael Chung，考慮到華埠治安情況危急，除了原先安排的警力，也決定立即增加人手。警方將調派6個警員，一周巡邏七天，每天12小時保護華埠居民，商業及消費者的安全。

陳錫澎表示，前不久治安惡化後，警局已安排三到四個人巡邏。這次更是響應市民呼籲，增派一倍人手巡邏。由於安全問題，不少華埠商戶很早打烊。華埠下午就靜悄悄。所以也在和警方溝通，希望將每天12小時巡邏的時間，分散到白天和晚上，讓更多商戶能晚點打烊，延長營業時間，增強華埠人氣，讓消費者有信心回歸消費。

屋崙警局決定增加一倍人手，總共安排6個警員、一周七天、每天12小時在華埠巡邏，保...
屋崙警局決定增加一倍人手，總共安排6個警員、一周七天、每天12小時在華埠巡邏，保護居民、商戶和消費者的安全。（本報檔案圖）

華埠 屋崙

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