灣區 美唯一租金仍有打折扣大都會區

灣區城市是唯一租金仍有可觀折扣的大都市。 (美聯社)

隨著疫情 進入一個新的階段，人們仍然能在灣區找到相對廉價的租房。Apartment List和Zumper網站28日發布的新報告顯示，雖然舊金山 、屋崙和聖荷西的租房價格確實在增長，但其增長速度與美國其他大都會不一樣。

根據Apartment List的新數據，舊金山的租金 在7月份按月增長了3.2%，但與疫情前的水平相比，仍然下降了14%。舊金山一室公寓的租金中位數為2341元，兩室公寓為2708元。該市租金同比增長落後於該州5.9%及全國10.3%的平均水平。

屋崙7月份的房價只上升了1.5%，與2020年3月的水平相比，這座東灣城市仍然下降了13%；聖荷西自疫情開始以來也下降了7%。

雖然舊金山、屋崙和聖荷西的租金價格確實在增長，但它們的增長速度並不像美國其他大都會區一樣。

「灣區現在確實是美國唯一一個租金與疫情前水平相比仍有可觀的折扣的市場，」Apartment List的住房經濟學家薩爾威亞第（Chris Salviati）說。「舊金山的租金目前比2020年3月的水平低14%，但即便如此，情況也在迅速反彈，自1月以來增長了17%，如果這種趨勢繼續下去，灣區的租金不久就會回到疫情開始前的水平。」

雖然這在眾房東這裏聽來很樂觀，但目前的低價租金也可能會保持下去。Zumper發現，7月份的租房價格與前一個月相比下降了2.5%，而且灣區的所有三個主要城市仍然排在同比降幅最大的前10名。「不僅如此，在21個灣區城市中，只有一個城市的一居室租金中位數與前一年相比是正數，」報告說。

舊金山也可能很快會失去全國最貴城市的稱號。根據Zumper的數據，由於紐約的租金上漲更快，這兩個城市的一室公寓的中位價只相差40元--舊金山為2720元，紐約市為2680元。

「如果Delta變異病毒株最終耽誤了灣區的一些辦公室重新開放，而紐約卻繼續適應在家工作的趨勢，你可能會看到紐約超過舊金山成為全國最昂貴的市場，」Zumper的數據記者安德魯斯（Jeff Andrews）說。 然而他也表示若疫情得到更好的控製，舊金山的租金很可能會再次超過紐約。