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罪案飆升 5社區大使入駐屋崙華埠防暴力

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠家橋驛社29日正式啟動社區大使計畫，預防暴力，幫助有需要的人。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠家橋驛社29日正式啟動社區大使計畫，預防暴力，幫助有需要的人。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠家橋驛社29日舉行記者會宣布，正式啟動社區大使計畫（Community Ambassadors Program），會有五名大使統一著裝，身穿綠色背心，一周五天，每天早上6時30分到下午4時，在華埠與商戶、居民建立關係，清潔街道和塗鴉，幫助有需要的人聯繫醫療或福利資源，促進安全，預防暴力犯罪上升。

疫情暴力衝擊，華埠生意劇減

屋崙華埠近期罪案飆升，最近兩周6起搶劫，有兩起發生在同一地點，3人被搶劫手錶、手袋等財物。有路人見義勇為，還被劫匪用槍毆打，案件震驚社區。警局已增派人手一周七天巡邏，並讓移動指揮車入駐華埠。

受到疫情和暴力犯罪的雙重衝擊，華埠生意大受影響，尤其是最近犯罪飆升，商戶更是首當其衝。有商戶對本報表示，生意額度最近減少50%。家橋驛社的數字說，2020年，華埠60%商戶收入，相比2019年減少一半以上，25%商戶損失了75%以上。華埠有超過10家商店永久關閉。

社區大使 搞定鬧事精神病患

社區大使服務華埠居民特別是老人家、遊民、勞工、商戶以及來到華埠的訪客。服務工作內容有緩解緊張情況，處理老人家及其他人受到威嚇的情況，幫助遊民，致電911報告罪案及事故，提供旁觀者協助及事故。為有需要的人提供食物、水或個人防護設備（PPE），清潔街道等公共區域或清除塗鴉為市民推薦護理、社會福利、住房就業等，以及為訪客指引道路。

家橋驛社表示，社區大使曾經接受過專業訓練，掌握緩解衝突的方法，或有這樣的經驗，可以進行CPR急救、自衛，與他人溝通，理解並辨認心理創傷行為，進行動機式訪談等。

社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，看到犯罪不會貿然捲入，而是致電911，讓專業的警察來處理。同時，告訴犯罪者，警員正在趕來的路上，以防止罪案升級。「我們只是社區成員，試圖儘量減少傷害和問題，會積極主動地阻止事情發生。如果看到有人大喊大叫，到處亂扔東西。在他們傷害別人之前，我們就會詢問，是否需要幫助，為他們提供幫助和資源，避免事態升級惡化。」

拉薩彭通表示，曾有精神疾病患者從醫療機構釋放後，到華埠富興中心搗亂。警員來了卻干預不成功，此人還是鬧事。他於是走過去緩解衝突。「我問他是否餓了，他說是。給他食物後，他平靜下來，事態沒有升級。」

1800萬經費 資助10社區大使小組

家橋驛社計畫總監譚月玲（Heidi Wong）表示，社區大使計畫真正建立關係，為社區服務。讓社區成員知道，他們可以向大使尋求資源，以感受安全感和安全性。社區大使身穿綠色馬甲，綠色代表活力、和平與和諧，以及生命的統一。馬甲背面的圖案是一頭牛。代表堅定和可靠、勤奮和安全。

家橋驛社執行長曾麗娟（Corinne Jan）表示，希望社區大使能夠幫助防止暴力，但也強調，大使不是執法者，不會取代警察，也不會執行警員的職務，是傾聽、同情和照顧彼此的催化劑。角色是阻嚇、化解、疏導，為緊張情況降溫。

屋崙市議會新通過的兩年度預算，將1800萬轉移到預防暴力部門。該部門將資助10個社區大使小組以預防暴力，每個小組有6名大使，遍布全市。家橋驛社獲得了7萬5000撥款，以執行社區大使計畫。計畫總成本約為20萬，家橋驛社希望最終能籌集到100萬的私人捐款，以增加大使的數量。

屋崙華埠家橋驛社29日正式啟動社區大使計畫，預防暴力，幫助有需要的人。（記者劉先...
屋崙華埠家橋驛社29日正式啟動社區大使計畫，預防暴力，幫助有需要的人。（記者劉先進 ／攝影）

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