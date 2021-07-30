山火影響空氣 北聖荷西過敏頻傳

2020年8月灣區多起山火，導致全灣區空氣瀰漫著煙塵，天空成為橘色一片，有如世界末日的景象，令人難以忘懷。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 、密爾比達交界一帶27日下午4時發生大火後，引起當地民眾討論。不少民眾指出，這兩天空氣品質非常不好，空氣中瀰漫著一股烤焦味，小孩也在問為何一直有人在烤肉，也有民眾說，自己是過敏 體質，因此嚴重過敏，家中空氣清淨機又要開始啟動，想起去年山火 連連的日子，感到很不安心。

密爾比達、北聖荷西27日出現植被火災（vegetation fire），雖然聖荷西消防隊全力撲滅火勢，但仍造成空氣瀰漫煙塵。尤其28日凌晨，一陣由北往南吹的大風，將煙塵全都吹到住宅區中，引起不少民眾討論。

住在北聖荷西的華裔民眾蔣舜蘭表示，自己是過敏體質，很容易對花粉、粉塵過敏，當天還沒有發現異狀，只覺得空氣中好像瀰漫著一股烤肉味，後來查了新聞才知道北方發生山火，立刻關閉門窗已經來不及了，眼鼻口都吸到煙塵，導致過敏到現在還沒康復，家中所有空氣清淨機已24小時不停歇全力運作。

同樣住在北聖荷西的華裔民眾李育倫表示，小孩在不知情下，脫口而出說為何有人這麼晚還在BBQ。童言童語雖然可愛，但也讓人想到去年同樣時節，灣區多處發生大型山火，導致天空成為橘色一片，有如世界末日的景象。也讓人擔憂，今年同樣缺水乾旱，會不會再度發生大型山火勢件。

華裔女工程師劉亮語表示，正是因為去年山火離自己家太近，因此去年底決定將房屋賣掉，直接換住在其他地方。她表示，去年山火雖然沒燒到家中，但接到消防警報要求全家得避難，導致自己還得帶著狗狗一起逃難，逃難的經歷此生難忘，也為此不希望再生活在恐懼中，因此換屋特別選了其他地區，避開山火的可能性。

蔣舜蘭表示，雖然住得離山區較遠，但空氣汙染是全面性的，幸好去年已經經歷過山火，因此家中空調、空氣清淨機等設備都準備齊全，連過敏藥都準備好了，如果真的又出現大型山火，也只能躲在家裡、足不出戶。