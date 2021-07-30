以門牌號碼區分 桑尼維爾二階段節水 限制園藝灌溉

隨著旱象的嚴峻，桑尼維爾將對違規灌溉者開罰。（記者李榮／攝影）

加州 今年旱象嚴重，桑尼維爾市議會本周開會投票 ，決定進入第二階段的節水計畫，希望能比起去年同期能降低15%的用水量，並且限制園藝草皮等灌溉用水的頻率為每周三天。

依照桑尼維爾最新的規定，如果是門牌號碼為單數的家戶、或者沒有地址的地區，灌溉的時間必須是每周一、周四、周六。如果是住在雙號的門牌，則可以在周二、周五，以及周日進行灌溉。周三則是禁止灌溉日。

市府也提醒，就算是灌溉日，早上的9時至下午6時依然是禁止灌溉的時間。

桑尼維爾市府指出，新的規定主要是教育居民現階段節水的重要。如果發現居民違規，第一次及第二次將是以宣導為主，不會有罰款，但如果第三次違規，則會罰款250元。第四次再被發現違規，則罰款500元。

事實上，聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara County Valley Water District）早在今年中就宣布缺水緊急狀態 的決議，希望針對聖他克拉拉縣居民強制降低15%的用水量。加州目前的旱象非常嚴重，而這也是加州自2012到2016持續數年的旱象以來，聖他克拉拉谷水利局首次採取強制節水措施。

造成這次缺水的情況的原因很多，包括內華達山脈積雪連續第二個冬天少於正常水平，聯邦政府減少該區從三角洲的水分配。另外，今年南灣降雨量比過去少，而且位於101號高速公路以東、莫甘山以北的安德森水庫（Anderson Reservoir）因為地震維修而被排空。一般認為，如果旱象到明年都無法解除，冬天又下雨不多，水位可能會下降到危險程度，導致水井乾枯、土地下沈，甚至道路與地下管道破裂等問題。