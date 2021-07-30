Delta傳播快 灣區科技企業擬強制接種

灣區多家主要科技公司已宣布強制回辦公室上班的員工接種疫苗。（美聯社）

Delta變種病毒改變了新冠疫情的發展，使灣區科技企業不得不調整重開辦公室計畫，加入強制員工接種疫苗 的新條款。

鑑於高傳染性delta變種病毒快速傳播，聯邦疾病防治中心（CDC）本周建議，無論是否已接種疫苗，包括灣區在內的高傳染地區所有民眾在室內都應該佩戴口罩。灣區多家科技公司進一步宣布，強制要求計畫重返辦公室的員工先接種疫苗。以下為灣區主要科技公司的新疫苗接種政策：

臉書

臉書28日宣布，將強制要求美國 地區員工在返回辦公室之前接種疫苗。臉書人力部副總裁高勒（Lori Goler）說：「一旦辦公室重開，我們將要求所有重回美國任何一間辦公室的員工接種疫苗。」高勒表示，他們還在評估全球其他國家的辦公園區，以及為因為醫療或其他原因無法接種疫苗的員工制定特殊規定。

Google

Google執行長皮采（Sundar Pichai）28日宣布，Google員工必須在未來幾周內接種疫苗，才能返回美國任何一個園區。Google同時也將辦公室重開時間延後到10月18日。皮采在電郵上向員工說：「我們了解，許多Google人看到Delta變種病毒病例激增，對回到辦公室工作 感到憂慮。」皮采指出，有「特殊狀況」的員工可以申請居家工作到年底。

推特

優先考量員工的健康和安全，推特28日緊急關閉舊金山和紐約辦公室。在CDC本周公布新口罩指南之前，推特已重開辦公室，要求回到辦公室上班的員工出示疫苗接種證明。推特現在已暫停辦公室重開計畫。

Lyft

和推特一樣，Lyft在重開辦公室之前已要求員工必須先接種疫苗。有線電視新聞網（CNN）指出，Lyft已將辦公室重開時間延後到明年2月2日。

DoorDash

DoorDash發言人發出聲明說：「重返我們美國任何一間辦公室的員工都必須先完成疫苗接種（在當地法律允許的情況下）。」DoorDash上周在部落格上宣布，從2022年1月起，公司將改採混合式工作模式，現階段，員工可以百分之百在家工作。

蘋果

由於高層和員工之間對何時重返辦公室的認知不一致，蘋果決定將辦公室重開時間延後一個月到10月。蘋果目前還未加入其他科技公司行列強制員工接種疫苗，但已要求專賣店員工和顧客戴上口罩。

Salesforce

舊金山Salesforce是灣區最早允許員工永久在家工作和最早將接種疫苗與回辦公室上班做連結的主要企業之一，今年5月開始讓已接種疫苗的員工自願性返回總部工作。Salesforce發言人29日表示，現在只有已接種疫苗的員工才可以回到美國的辦公室上班。