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南灣輕軌沿線公車 VTA恢復運行

記者江碩涵／南灣報導
VTA將於8月2日起恢復臨時公車服務，暫時取代原有輕軌電車路線。（本報檔案照）
VTA將於8月2日起恢復臨時公車服務，暫時取代原有輕軌電車路線。（本報檔案照）

聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）今年5月發生大規模槍擊案，導致南灣輕軌電車服務無限期暫停。VTA本月29日宣布，8月2日起恢復臨時公車服務，公車將沿著輕軌電車路線行駛，每半小時一班公車，最晚服務至晚上8時30分。

今年5月VTA發生十人人死亡的大規模槍擊案，由於要進行事故地點清查，以及給予員工進行創傷後的心理康復治療，當時宣布無限期暫停輕軌服務。VTA共有379名員工在發生槍擊事件的修理廠工作，槍擊事件發生當天，正好是繁忙的交接班時間，也因此更需要長時間重新營運。

VTA於本月29日正式宣布，將於8月2日開始營運免費臨時公車服務，公車將沿著輕軌電車路線前進，平日上午5時30分至晚上8時30分，每半小時一班。周末則是上午7時至晚上7時，每小時一班。

VTA表示，公車將沿著聖荷西First Street前進，沿途經過Paseo de San Antonio站到Baypointe 站，然後沿著Tasman Drive到達密爾比達（Milpitas）轉運站。VTA預計最快9月有機會全面恢復輕軌電車運行，在全面恢復之前，將由臨時免費公車服務大眾。

VTA聲明指出，正在努力恢復狀態，並確保受到5月26日槍擊悲劇事件影響的員工，可以感到安全、有信心地工作。

槍擊 工作 聖荷西

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