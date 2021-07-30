返校季 加州推學童牙齒檢查計畫

健康的牙齒不僅有利於孩子進食、說話和睡眠，而且也有助於他們在學校表現得更好。（本報檔案照片）

隨著新學年即將來臨，加州 社區推出了返校前檢查牙齒（Back-Tooth-School）活動，鼓勵家長和看護人確保孩子返校時身體健康並且為學習做好準備。

因為孩子的口腔健康影響他們的整體健康，所以牙科檢查應該列入每個家庭的返校清單。健康的牙齒不僅有利於孩子進食、說話和睡眠，而且也有助於他們在學校表現得更好。研究表明，口腔健康不良的孩子往往比口腔健康良好的孩子缺課較多，成績較差。

儘管保持健康的牙齒好處良多，但是齲齒卻仍然是最常見的慢性兒童疾病，儘管在很大程度上它是可以預防的。在加州，超過60%的學生在三年級之前都經歷過蛀牙。COVID-19大流行可能也破壞了常規健康口腔健康護理，如定期看牙醫。

「微笑吧，加州」（Smile,California）是一項旨在幫助Medi-Cal會員利用他們的牙科福利 的Medi-Cal牙科計畫的運動，正在與加州公共衛生局的口腔健康辦公室及其59個當地口腔健康計畫合作，實施返校前牙科檢查活動。加州各地的家長、看護人以及社區合作夥伴將有資源幫助他們更好地瞭解了牙科檢查在為入學做好準備方面的至關重要作用。

「我們的外展活動旨在讓孩子們走上更好的口腔健康之路，這將帶來更好的整體健康和學業成功，」加州牙科總監、牙科醫生、公共衛生碩士庫瑪（JayanthKumar）表示。

返校前牙科檢查資源包括資訊傳單，視頻，事實說明書，演示文稿以及社交媒體的圖像，所有這些都可以在新的口腔健康和入學準備頁面（SmileCalifornia.org和SonrieCalifornia.org）上查看。

返校前牙科檢查活動正在全州範圍內開展。要找到牙科之家或瞭解關於「微笑吧，加州」或如何可以參與返校前牙科檢查活動的更多資訊，請登錄SmileCalifornia.org。