小飛機墜毀太浩湖旁 4死者身分確認

致命的楚魯克飛機墜毀事件的四名受害者身分得到確認。 (電視新聞截圖)

日前在太浩湖附近發生的致命空難的四名受害者的身分已經確定。遇難者被確認為機師埃寶（Bret Ebaugh）、拉昆塔房地產 公司Hideaway Properties的業主夫婦托馬斯（Ryan and Christine Thomas）以及Hideaway公司的員工克瓦爾洛夫（Kevin Kvarnlov）。

埃寶的妻子霍勒巴赫-埃寶（Lisa Hollerbach-Ebaugh）在臉書上的一個飛行員群分享的消息裡證實了他的死亡，她寫道：「對我來說，他是我最好的朋友，我的愛人。對他的孩子們來說，他是一個獨一無二、無比精采、幽默有趣、尋求冒險的父親。對他的朋友和同事來說，他是一個全方位的好人，是任何人都有幸與之一起飛行的最好的飛行員。」

據報導，Hideaway Properties表示，克瓦爾洛夫和托馬斯夫婦在飛機失事中喪生。 另外兩名在飛機失事中死亡的受害者的身分尚未確定。官員們最初報告說，有三人在墜機 中死亡，而當局7月28日說，該飛機上實際有六人。

這架雙引擎飛機墜毀在楚魯克的Ponderosa高爾夫球場附近的樹林中，離楚魯克-太浩機場 只有幾個街區的距離。

內華達縣警長辦公室還沒有正式公布受害者的身分。內華達縣警長辦公室發言人特里格（Andrew Trygg）7月28日表示，調查人員正在使用DNA來確認身分，過程可能較為緩慢。

特里格說：「姓名一旦落實，我們一定會向媒體公布。」墜機的原因仍未確定。