交易全明星球員泡湯？勇士選定2新秀

勇士用7號簽選中上賽季在發展聯盟Ignite隊的前鋒庫明加(右)。左為NBA總裁蕭華。(美聯社)

NBA新賽季選秀大會29日舉行。勇士 用7號簽選中上賽季在發展聯盟Ignite隊的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），用14號簽選中身材高大的側翼穆迪(Moses Moody)。曾屢屢與勇士傳出交易緋聞 的華盛頓巫師全明星後衛比爾（Bradley Beal）目前表示要留隊，勇士選秀夜還沒有大交易發生。

庫明加場均15.8分、7.2個籃板、2.7次助攻，他擁有罕見的體型、力量和得分潛力，但勇士需要他在柯瑞 被包夾時，更穩定的投籃，針對進攻球員更好的防守。他表示，被勇士選中，對於他的職業生涯來說最完美。他希望打出名人堂表現。

勇士隊用14號選秀權選擇了穆迪，他也是一個身材高大的側翼，在阿肯色州的大一新生中，平均得到16.8分、5.8個籃板和1.6次助攻，投籃命中率為42.7%，三分球命中率為35.8%。他的身高6呎6吋，7英呎1吋，是顯然的3D側翼，有能力防守多個位置，可以投三分。

此前，傳言柯瑞和格林等人向勇士管理層施壓，希望利用柯瑞巔峰期，交易選秀權換另一名明星球員過來。而比爾是目標之一，已經多次和勇士鬧出緋聞。他有投射能力，可以打有球，也可以持球攻擊。但29日的消息說，他暫時沒有要求離開球隊，勇士目前希望還是留住2個新秀。後續如何發展，還有待進一步觀察。