美華婦女會矽谷分會年會 薛乃莊主講節約用水

美華婦女會矽谷分會舉辦年度會長交接，會中也頒發獎學金。（張琛提供）

美華婦女會矽谷分會舉辦年度會長交接新任會長胡秀瑛在前會長周曉宇監交下，由卸任會長袁正平手中接任會長，副會長黃郁婷以及其他團隊成員一塊參與盛會。

袁正平感謝矽谷分會所有理事和委員會成員過去一年來為會員和社區籌辦或協辦大小近20場活動。除了參加阿茲海默症協會年度健走募款、全國河川清潔日活動和舉辦夏季健行踏青這些現場活動，疫情期間還利用Zoom平台舉辦了攝、烹飪、健美、歷史文化有關的講座，以及定期Zumba健身。也因超越地域的限制，有更多會員和朋友友參加，今後也會繼續舉辦現場和Zoom活動。

新任會長胡秀瑛表示，婦女的角色很多元，可能為人妻、為人母、為人女、甚至為人媳，還要作為職業婦女。未來希望規畫一些活動，讓美華的會員們更注重自身的保健和女性間互相扶持，「我深信施比受更有福，深入社區，持續積極貢獻與提供服務也將是我們未來一年的工作重心。」

今年的美華青少年獎學金得主林明是薩拉度加高中12年級學生。她除了學業成績優異，也參與許多課外活動。她表示，自己平日喜愛打高爾夫球，從7歲起拉小提琴，也會畫畫，並曾學習珠算心算。她還在驗光師診所擔任醫師助理。

聖他克拉拉水利局第五區董事薛乃莊，在年會中主講：「您做好乾旱的準備了嗎？」她提到，今年是自1977年以來最乾旱的一年。降雨量只有歷年平均雨量的41%，水庫的蓄水量也僅14%。再加上進口水源的嚴重不足，聖他克拉拉縣的旱象非常嚴峻。

她說，聖縣水利局呼籲每個人要減少相較於兩年前15%的用水量，水利局提供了許多獎勵的計畫和教材來幫助居民和企業節約用水。由於加州 是屬於半乾旱地帶，供水量是遠遠不足於持續增加的水的需求量，「節約用水必將成為加州和聖他克拉拉縣居民的一種生活方式。」

海外女作家李嘉音在會中演講，講題是「不為人知的1887年聖荷西中國 城大火的故事。」她介紹，自己因緣際會發現聖荷西費爾蒙旅館門口的一塊碑文提到此處原為聖荷西中國城舊址，引發了好奇心，經過多方搜索研究，挖掘出當年排華放火燒中國城的歷史，也因此寫出了她的第一部英文歷史小說 Fire Scar -「火痕」。