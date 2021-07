中工會職場嘉年華 眾多企業線上求才

美洲中國工程師學會將舉辦AAEOY職場嘉年華會,當天除了有AAEOY得獎者線上專訪與問答以外,還有多家知名企業的線上求才會。(中工會提供)

由美洲中國 工程師學會(Chinese Institute of Engineers,CIE)舉辦的「年度全美亞裔 傑出工程師」(Asian American Engineer of the Year Award,AAEOY Award)系列活動預計將於7月31日(周六)下午1時到4時舉辦「AAEOY職場嘉年華會」。中工會介紹,這次嘉年華會的主題為「職涯的突破與成長」,會中將專訪年度全美亞裔傑出工程師對於謀職與職場發展的看法,另外也提供現場問答,以及知名企業的求才活動,嘉年華會免費線上入場,歡迎民眾參加。

中工會介紹,本次舉辦的AAEOY職場嘉年華會中,前半段是線上專訪,與會者可聽到AAEOY得獎者對求才求職的看法,包括「大企業選擇人才角度」、「職場導師給一般人的建議」、「專業能力之外的軟性技能(Soft Skills)」等主題。接下來則現場線上提問,參加者可以直接向部分的AAEOY得獎者線上發問。另外,在問答環節結束以後,接下來還有AAEOY贊助商的線上求才會。

美洲中國工程師學會今年的「年度全美亞裔傑出工程師」(AAEOY)得獎者包括Nvidia創辦人黃仁勳、AT&T 事業群執行長周慧安以及18位來自全美頂尖的科學、技術、研發STEM領域的亞裔人士,完整得獎名單可上網:www.aaeoy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14

美洲中國工程師學會指出,當天參加線上求才會的企業包括波音、IBM、AT&T、台積電、US Army、Graphen AI、Sie Draco、 Career Up Club、TI、GM、NOAA等。職位從一般初階到中高主管的職缺都有,歡迎民眾參加,報名可上網:https://aaeoy20210731.eventbrite.com。