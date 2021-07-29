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中工會職場嘉年華 眾多企業線上求才

記者李榮／聖荷西報導
美洲中國工程師學會將舉辦AAEOY職場嘉年華會，當天除了有AAEOY得獎者線上專訪與問答以外，還有多家知名企業的線上求才會。（中工會提供）
美洲中國工程師學會將舉辦AAEOY職場嘉年華會，當天除了有AAEOY得獎者線上專訪與問答以外，還有多家知名企業的線上求才會。（中工會提供）

由美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers，CIE）舉辦的「年度全美亞裔傑出工程師」（Asian American Engineer of the Year Award，AAEOY Award）系列活動預計將於7月31日（周六）下午1時到4時舉辦「AAEOY職場嘉年華會」。中工會介紹，這次嘉年華會的主題為「職涯的突破與成長」，會中將專訪年度全美亞裔傑出工程師對於謀職與職場發展的看法，另外也提供現場問答，以及知名企業的求才活動，嘉年華會免費線上入場，歡迎民眾參加。

中工會介紹，本次舉辦的AAEOY職場嘉年華會中，前半段是線上專訪，與會者可聽到AAEOY得獎者對求才求職的看法，包括「大企業選擇人才角度」、「職場導師給一般人的建議」、「專業能力之外的軟性技能（Soft Skills）」等主題。接下來則現場線上提問，參加者可以直接向部分的AAEOY得獎者線上發問。另外，在問答環節結束以後，接下來還有AAEOY贊助商的線上求才會。

美洲中國工程師學會今年的「年度全美亞裔傑出工程師」（AAEOY）得獎者包括Nvidia創辦人黃仁勳、AT&T事業群執行長周慧安以及18位來自全美頂尖的科學、技術、研發STEM領域的亞裔人士，完整得獎名單可上網：www.aaeoy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14

美洲中國工程師學會指出，當天參加線上求才會的企業包括波音、IBM、AT&T、台積電、US Army、Graphen AI、Sie Draco、 Career Up Club、TI、GM、NOAA等。職位從一般初階到中高主管的職缺都有，歡迎民眾參加，報名可上網：https://aaeoy20210731.eventbrite.com。

亞裔 中國 AT&T

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