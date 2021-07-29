北加華生推動環保 組織遊民團隊做園藝

Dawson（右一）帶著參加者從事綠化工作。（Dawson提供）

遊民與無家可歸問題是灣區 最難解決的麻煩之一。許多遊民不見得是不努力工作 ，而是因為一時困難、家庭衝突或者心理問題而成為無家可歸者。這些人需要的不只是救濟，也需要心理上的肯定，才能逐步重回社會並獨立。長期對環保與綠化有興趣的哈克中學（The Harker School）學生Dawson Chen，幾個月前開創一項計畫，將非營利組織「Our City Forest」與聖荷西 市中心一處收容遊民的教堂「Grace Baptist Church」連結起來合作，由無家可歸者組成的團隊每周固定幫忙做園藝，組織支付工作津貼，「雖然錢不多，但是對他們來說意義重大。」

Dawson在喬治亞州出生，目前在哈克中學準備升12年級，也是哈克學生會的主席。他指出，自己很喜歡機器人與人工智慧（AI）的領域，還曾在學校創立人工智慧的社團；後來又對園藝產生興趣，便加入「Our City Forest」的組織，幫忙育苗，並在聖荷西城市內從事綠化工作。

他說，去年新冠肺炎（COVID-19）疫情之後，發現在貧富差距下灣區無家可歸的問題愈來愈嚴重，他便與一些遊民收容所接觸，希望了解無家可歸者所碰到的情況。跟這些無家可歸者接觸後，發現很多人可能是因為心理問題、或者是家庭其他的因素，導致無法回到社會工作。有時候雖然一些連鎖零售店與快餐店會有一些臨時工作開缺，但工時很短、而且還要經過一定的申請程序，之後又要等待幾周才能領到工資，讓許多遊民興趣缺缺。

Dawson指出，自己花了不少時間參加教會支持遊民的活動，有時去幫忙做早餐、發三明治，或者去幫忙發放物資，「其實很多時候是去聽這些無家可歸者講故事，他們會聊生活，也會抱怨重回社會的不容易。我就想：何不請他們來幫忙城市的綠化？」

他表示，自己長期在綠化的組織擔任義工，育苗成功後會移植到都市的各角落，讓城市更為美麗環保。而綠化、育苗需要人手，門檻也不高，如果能籌得一些款項作為遊民的津貼，就能夠一舉兩得。後來，他向「Enact Our Dreams」等組織與個人募款，並舉辦籌款活動，正式推出遊民育苗計畫。

Dawson表示，目前大約是一周兩個半天請遊民參加育苗、拔雜草等園藝工作。他也會前往與大家一起工作，「其實，我覺得我自己也在他們身上學到很多。有的人才開始工作沒幾分鐘，就展現領導能力，能夠說服同伴分派不同工作增進效率；也有人幾乎可以說是天生的演講家，滔滔不絕說個不停，很有渲染力。」

「他們（參加者）都很快樂，因為工作完可以馬上領現金。」Dawson說，目前發出去的款項只能算是津貼（stipend），並不是真正的工資，一人一次來三小時，每次30元。這些參加者每次都會很開心的規畫當天津貼的用法，有人要去買漢堡跟奶昔、有人要用來繳手機費，「而我認為最重要的是，這代表了他們靠自己賺到了金錢，增強了心理上的自信，也往回到正軌再邁進了一步。」

Dawson幫助無家可歸者計劃的籌款網站：Tiny.cc/hevi