命大！屋崙華埠 車主追砸車賊被連開8槍 所幸只打中車

屋崙華埠8街夾Broadway27日下午3時發生槍擊。兩個月前，同一地點發生幫派糾紛致命槍殺案。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 8街夾Broadway27日下午3時發生槍擊 。屋崙警局隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）28日對本報表示，有竊賊試圖打碎路邊停放的車玻璃偷東西，車主發現後及時制止，賊人開車逃離。車主追趕，嫌犯連開8槍，所幸只擊中其車輛，無人員傷亡。據悉，車主並非華裔。

台山同鄉會社安隊採用巡邏加固定崗哨的方式維護治安，在21個崗位安排39人，發放對講機，互通有無，以實現全民聯防。（社安隊供圖）

5月24日下午2時12分，在華埠8街夾Broadway幾乎同一地點，幾個嫌犯攜帶來福槍（rifle）和手槍，向一輛白色Honda Accord車瘋狂射擊22發子彈，車上的受害者、22歲的舊金山居民考索恩（Christopher Cawthorne）身中多槍後身亡，兇手駕車逃之夭夭，子彈還打中附近一家華人理髮店門窗，好在工作人員及時拉著客人逃到店內擋墻後躲避，並無大礙。屋崙警局華埠聯絡警員符美表示，可能是幫派仇殺導致的槍擊，與華埠並無太大關係。

屋崙警局在27日晚間告訴台山同鄉會社安隊，27日下午3時許，一名賊人準備打破車窗行竊，市民見到後上前阻止。竊賊立即上車逃離。市民也駕車追趕，但窮凶極惡的嫌犯居然在車上喪心病狂的向市民連開8槍，發洩怒火，也阻撓追趕。中槍的只是車輛，人無大礙。嫌犯駕駛的車輛是一輛雙門黑色黑輪黑窗寶馬車。警方正在通緝車和人，市民有任何線索，可以致電屋崙警局重案組510-238-3426。

胡柯芬隊長表示，追趕嫌犯的市民就是被砸車輛的車主。好在只是車子中槍，人未受傷。

警方提醒市民，遇到犯罪要注意保護自身安全，不要輕易捲入罪案，最好第一時間報警。阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）表示，建議目擊者在犯罪發生時，在保證自身安全的情況下，保持距離拍攝照片。「我們絕不希望和建議目擊者試圖阻止犯罪。因為這些犯罪者無情且非常活躍，他們走在街上，特別是在華埠，認為他們可以犯罪，但不會被抓住。」

目前，阿縣地檢處已將違法使用槍枝的相關指控保釋金，從零（即無保釋金釋放）提升到5萬，以避免危險嫌犯在等待審判前保釋出獄，繼續危害社區。

除了警局增強巡邏，台山同鄉會社安隊採用巡邏加固定崗哨的方式維護治安，在21個崗位安排39人，發放對講機，互通有無，以實現全民聯防。