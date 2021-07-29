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1周5天 屋崙警早上8時~下午5時巡華埠 移動警車入駐

記者劉先進／屋崙報導
治安惡化後，屋崙警局已安排移動指揮車和警車入駐華埠，震懾罪犯。（鄺偉供圖）
治安惡化後，屋崙警局已安排移動指揮車和警車入駐華埠，震懾罪犯。（鄺偉供圖）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）、警局隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）、華埠商會主席陳錫澎、市長薛麗比、特別策畫聯絡員時晨光，27日晚和華埠市民面對面討論社區治安問題。阿姆斯壯和胡柯芬表示，巡邏警員將一周五天在華埠巡邏，每天巡邏時間是早上8時到下午5時。另外，警局也將一輛移動指揮中心車輛進駐華埠，希望能快速響應華埠罪案。

屋崙警長阿姆斯壯（左二）、警局隊長胡柯芬（左一）、華埠商會主席陳錫澎（右二）、市...
屋崙警長阿姆斯壯（左二）、警局隊長胡柯芬（左一）、華埠商會主席陳錫澎（右二）、市長薛麗比特別策畫聯絡員時晨光（右一）27日參加華埠見面會，討論治安問題。（記者劉先進／攝影）

華埠近期罪案頻發。最近兩周6起搶劫，其中兩起持槍搶劫發生在9街夾Harrison街同一地點。陳錫澎表示，阿姆斯壯很關心華埠。宣誓就職第一天，就急匆匆趕到華埠，參加有關罪案的記者會。每一次華埠有訴求，他都有求必應。希望透過類似討論，讓警局知道華埠心聲，大家合力解決治安問題。

警長執行助理 在華埠被劫

警長阿姆斯壯表示，在27日舉行活動前一個半小時（約下午4時30分），他的執行助理離開辦公室，在華埠被攻擊和搶劫。在27日下午3時許，華埠8街和Broadway發生槍擊，離警局辦公樓只有一個街區。華埠發生的罪案，讓人感覺悲哀和不開心。

阿姆斯壯表示，屋崙警局兩年預算被削減1800萬。比削減更重要的，是其中傳遞的訊息，即讓一些人覺得在屋崙犯罪沒太多代價。「我認為公共安全不是一個政治問題。沒有警員資源時，會有更多人受傷害。相比於犯罪情形，屋崙警局是全美最小的警員部門。警局沒有足夠人手處理報警電話和大量犯罪，需要更多執法人員。」

東灣台山同鄉會社安隊義工彭一玲表示，想知道華埠罪案頗多的原因。阿姆斯壯表示，犯罪分子會留意警員是否出現。當警員減少時，犯罪分子會知道，華埠有大量商戶，有人來購物，所以他們過來華埠下手。

藍天使義工巡邏隊巡邏中和警員John合影。（鄺偉供圖）
藍天使義工巡邏隊巡邏中和警員John合影。（鄺偉供圖）

震懾罪犯 更多警員在華埠 

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，很開心巡警回歸，但不清楚，警員回歸會持續多久。「華埠商戶非常努力工作，但生意因治安惡化而受影響，希望一直都有警員來巡邏。」

胡柯芬表示，警長給了他許可，可安排警員加班時間巡邏。考慮經費問題，預計一周有五天來巡邏，每天巡邏時間是早上8時到下午5時。從28日當天開始到本周末，將有更多警員在華埠。市民可能也注意到，在10街夾Webster街上，警局停放了一輛移動指揮中心車輛，開著警燈，以威懾犯罪活動。警局將盡可能地讓車輛繼續停放在該路口。

阿姆斯壯表示，希望保留現在增加的人手，待華埠再次安全時再撤離。

商家：5時結束巡邏 並不夠 

華埠藥房東主Albert Wong表示，目前警方給的只是暫時方案。一周數天的警員巡邏，且在下午5時後就結束，這都遠遠不夠。希望警員在華埠持續巡邏一段時間。即使治安平靜，罪案降低，減少人員配置，但要保留永久性的巡邏，延長巡邏時間，而不是下午5時。畢竟，不少餐廳晚上還要開業。

阿姆斯壯表示，同意此觀點，需要足夠的人員配置，讓巡邏永久化。並非所有決策者相信這一點。「我可以控制加班預算，但不一定能控制屋崙市給警局的資源數量。這也是市民發聲至關重要的原因，決策者往往根據發出最多聲音的人做決定。屋崙警員並非社區問題所在。警官每天努力工作維護治安，需要城市各層面支持。」

華埠 屋崙 預算

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