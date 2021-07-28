舊金山就業、酒店入住率、捷運乘客量… 回暖

舊金山辦公區一角。（記者李怡/攝影）

根據最新發布數據，舊金的就業、酒店入住率和捷運BART乘客量仍遠低於新冠疫情 前的水平。但在放鬆COVID-19限制後，所有這些都已有所復甦和回暖的跡象。

根據城市控制辦公室報告，舊金山 都會區6月份工作 崗位比2020年2月減少了10萬個。儘管上個月增加了1萬7200個工作崗位。報告發現，獨立日假期一周的酒店入住率為45%，落後於大流行前接近80%的入住率。分析師稱其為檢測當地經濟恢復的最直接指標之一。

BART乘客量繼續緩慢恢復，但速度遠遠落後於高速公路和橋樑交通量的正常水平。6月份，海灣大橋和金門大橋的過境人數超過50萬人次，僅略低於新冠疫情前的水平。報告顯示，舊金山辦公室入住率明顯低於紐約、洛杉磯和聖荷西，約為德州奧斯汀的一半。灣區對辦公室安全的關注比美國其他地區更加謹慎，也許是因為其龐大的科技勞動力，更有條件接受遠程在家辦公。

報告稱，隨著汽車流量的增加，高峰時段的行車速度下降。在疫情高峰期間，非擁堵高峰時段的平均速度為每小時60哩。7月，道路車流量接近正常水平，時速約為30哩。馬士孔尼（Moscone）酒店中心的會議預訂也仍然疲軟。2020年第一季度，預訂量是333場活動。2021年第一季度僅有7場，第二季度有33場。

看來市民們需要對周圍的環境有安全感和放心，才有可能大膽放心的走出家門，到商家消費，不僅僅是乘坐飛機旅行，還包括大型團體聚會。