我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

舊金山就業、酒店入住率、捷運乘客量… 回暖

記者李怡／舊金山報導
舊金山辦公區一角。（記者李怡/攝影）
舊金山辦公區一角。（記者李怡/攝影）

根據最新發布數據，舊金的就業、酒店入住率和捷運BART乘客量仍遠低於新冠疫情前的水平。但在放鬆COVID-19限制後，所有這些都已有所復甦和回暖的跡象。

根據城市控制辦公室報告，舊金山都會區6月份工作崗位比2020年2月減少了10萬個。儘管上個月增加了1萬7200個工作崗位。報告發現，獨立日假期一周的酒店入住率為45%，落後於大流行前接近80%的入住率。分析師稱其為檢測當地經濟恢復的最直接指標之一。

BART乘客量繼續緩慢恢復，但速度遠遠落後於高速公路和橋樑交通量的正常水平。6月份，海灣大橋和金門大橋的過境人數超過50萬人次，僅略低於新冠疫情前的水平。報告顯示，舊金山辦公室入住率明顯低於紐約、洛杉磯和聖荷西，約為德州奧斯汀的一半。灣區對辦公室安全的關注比美國其他地區更加謹慎，也許是因為其龐大的科技勞動力，更有條件接受遠程在家辦公。

報告稱，隨著汽車流量的增加，高峰時段的行車速度下降。在疫情高峰期間，非擁堵高峰時段的平均速度為每小時60哩。7月，道路車流量接近正常水平，時速約為30哩。馬士孔尼（Moscone）酒店中心的會議預訂也仍然疲軟。2020年第一季度，預訂量是333場活動。2021年第一季度僅有7場，第二季度有33場。

看來市民們需要對周圍的環境有安全感和放心，才有可能大膽放心的走出家門，到商家消費，不僅僅是乘坐飛機旅行，還包括大型團體聚會。

疫情 舊金山 工作

上一則

金山訪谷區大麻店申請許可 市議會表決通過

下一則

疫後顧客抱怨增 金山華埠餐飲服務業無奈

延伸閱讀

市議會10:1通過 金山訪谷區大麻店獲許可

市議會10:1通過 金山訪谷區大麻店獲許可
疫後顧客抱怨增 金山華埠餐飲服務業無奈

疫後顧客抱怨增 金山華埠餐飲服務業無奈
金山訪谷區大麻店申請許可 市議會表決通過

金山訪谷區大麻店申請許可 市議會表決通過
金山酒吧聯盟：將查驗顧客接種或檢測證明

金山酒吧聯盟：將查驗顧客接種或檢測證明
被超市竊賊撞倒 金山亞裔婆婆重傷

被超市竊賊撞倒 金山亞裔婆婆重傷

熱門新聞

傑克遜的近照。（取自社交媒體）

亞裔女自幼被領養 尋找孿生姊妹 生母健在但拒聯繫…

2021-07-18 02:00
舊金山國際機場蜂擁返回的人潮（圖片來自影片截圖）

舊金山國際機場 湧現人潮

2021-07-22 15:17
26日下午，加州的前聯邦參議員鮑克塞（ Barbara Boxer）在屋崙的傑克倫敦廣場附近遭到襲擊搶劫。（取自鮑克塞推特）

加州前聯邦參議員鮑克塞 在奧克蘭被搶劫

2021-07-26 20:08

新研究: 醫療保健已成為美國最大債務催收來源

2021-07-20 14:33
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-21 23:24
專家表示，第四波疫情已展開，灣區醫院四周內恐再次不堪負荷。（電視新聞截圖）

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2021-07-22 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國