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CDC籲灣區9縣室內戴口罩 蘇拉諾縣仍未強制口罩令

編譯組／灣區27日電
根據CDC新公布的防疫指南，在灣區九縣室內公共場所都應佩戴口罩。（美聯社）
根據CDC新公布的防疫指南，在灣區九縣室內公共場所都應佩戴口罩。（美聯社）

聯邦疾病防治中心（CDC）27日更新防疫指南，建議新冠病毒大量傳播地區的所有民眾，即使是已打完疫苗者，在室內公共場所要繼續佩戴口罩

根據CDC新公布的防疫指南，在灣區九縣室內公共場所都應佩戴口罩，CDC的新室內口罩指南適用於美國過去一周平均單日新增病例為每10萬人有50人確診的地區。官員表示，美國60%的縣都已超過這個門檻，以南部和西南部最高，新增病例以未接種疫苗者占大多數。

根據CDC公布的疫情地圖，加州大部分的縣都被列為「高傳播風險區」（high transmission）或「顯著傳播風險區」（substantial transmission）。灣區舊金山、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、蘇拉諾縣被歸類為「高傳播風險區」，聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣、蘇諾瑪縣、納巴縣被歸類為「顯著傳播風險區」。灣區聖馬刁縣26日恢復室內強制戴口罩，其他七縣已建議居民在室內也要戴口罩，只有蘇拉諾縣未強制也未建議。

鑑於灣區過去處理疫情的方式，在CDC更新防疫指南後，灣區極有可能將這項建議改為強制令。加州州長紐森（Gavin Newsom）27日表示，在CDC公布更新指南後，加州也會更新指南。

CDC表示，基於新的研究證據，儘管完成疫苗接種者可避免因感染delta變種病毒出現重症或死亡，但與其他新冠病毒株相比，完成疫苗接種者可以更容易將delta變種病毒傳染給他人。

CDC 口罩 灣區

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