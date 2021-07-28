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屋崙華埠互惠區 徵評估費加強治安、加強清潔

記者劉先進／屋崙報導
屋崙正式公投通過成立華埠互惠區，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。（記者劉先進／攝影）
屋崙正式公投通過成立華埠互惠區，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙市議會日昨在線上會議宣布，華埠區域內物業業主正式公投通過，成立華埠互惠區（Oakland Chinatown Community Benefit Business Improvement District），將針對轄區內的物業徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。市議會也在當天全票通過批准互惠區管理計畫。

屋崙市經濟與勞動發展副主任欣克爾（Micah Hinkle）表示，總共有483張選票，按加權計算，同意成立互惠區的佔66.36%，反對的為33.64%。

華埠互惠區的涵蓋範圍為，從百老匯街（Boardway）到Fallon街附近，及由6街到14街。評估費用，將會按照臨街店面大小、店舖面積、建築面積計算。此次投票，也按照店鋪面積大小來加權計算，並非每一個業主的票數一樣。

華埠互惠區預計徵收時間為 2021年7月1日至2031年6月30日，為期10年。每年預計時收繳的評估費為130萬，又或，10年總計徵收1600萬。收費方式是和地稅賬單列在一起。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，考慮到地稅首期賬單在12月10日，預計評估費在明年1月就能到賬開始使用。其重要用途之一，就是聘請社區大使巡邏，維護華埠治安。社區大使巡邏中，發現犯罪或塗鴉、遊民等問題，都可和警方或對應的部門聯繫解決。

陳錫澎說，此前已成立互惠區指導委員會。屆時，委員會將選擇人員，成立諮詢委員會管理互惠區，委員會將包括業主、商業租戶、居民代表和民選官員等，將做出有關互惠區的決定。互惠區委員會成立過程中，又或者委員會討論任何事項，華埠居民和商戶，都可過去發聲，即使是反對也行，這是參與民主政治的重要形式。

他表示，目前，華埠的中山大廈、8 Orchids（白蘭大廈）公寓樓，以及福昇大廈，都被列入市中心的互惠區，至少十幾萬評估費也交到市中心區域。希望華埠互惠區成立後，將這些大廈上繳的評估費收回來，更好服務華埠。「華埠互惠區繳費，比市中心的還低一些。」

26日市議會還投票同意一項市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）起草的決議，要求互惠區咨詢委員會中，至少有一個成員是華埠商業牌照持有人，此人不能同時是業主。另外，至少一個委員是在華埠經營的服務社區的非營利機構代表。

勵琪說，她一直支持華埠成立互惠區。擔任市議員的最初6個月，就在預算中為互惠區可行性研究撥款。此次投票成功，是一個重要的里程碑。希望籌集資源，幫助創造一個更安全、更清潔、更有活力的華埠。

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