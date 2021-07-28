疫苗接種全球第12高 新加坡「突破性感染」 灣區應警惕

新冠疫苗接種率與灣區相當的新加坡最近出現大規模「突破性感染」，值得灣區警惕。（Getty Images）

新加坡 的新冠疫苗 接種率為全球第12高，與灣區 多縣相當，使用的疫苗也與灣區相同。但是，根據路透（Reuters）報導，新加坡上個月的新增病例中，有四分之三是已接種至少一劑疫苗的民眾，即所謂的「突破性感染」（breakthrough infection）。

根據新加坡官方公布的數據，新加坡上周的新增病例中，44%是已完成疫苗接種者，30%是至少接種一劑疫苗者，另外25%是未接種疫苗者。紐約時報（New York Times）的追蹤數據顯示，新加坡74%的人口至少已接種一劑，53%的人口已完成疫苗接種。新加坡使用的是輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗。

儘管這個數字看起來驚人，但新加坡衛生部表示，八起重症病例患者都是未完成疫苗接種者，而突破性病例患者不是無症狀就是症狀輕微。灣區專家認為，這個情況與美國類似，說明了疫苗抵抗病毒的有效性。

隨著灣區過去幾周新增病例和住院人數不斷增加，民眾愈來愈擔心第四波疫情是否已開始。與新加坡不同的是，灣區各縣未接種疫苗者占新冠住院人數的80%到100%，死亡人數幾乎都是未接種疫苗者。

新加坡最近在卡拉OK酒吧和市場發現許多病例，促使新加坡政府上周收緊防疫限制，包括禁止餐廳堂食和限制聚會人數。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，在像新加坡這種疫苗接種率很高的地方發生這種情況並不奇怪，只是讓人失望。

舒瓦茲柏格說，鑑於Delta變種病毒的高傳染性，要達成群體免疫（herd immunity），必須將人口疫苗接種率從過去認為的70%提高到90%。

舊金山加大流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「疫苗最大的功用在於預防出現重症、住院和死亡，但不能預防感染。我們在社會重開後幾周內獲得了一點自由，以為疫苗可以結束疫情，但現在病例重新增加，讓人有些沮喪。」

陳子平表示，雖然新加坡和灣區有許多相似之處，但新加坡海關的檢查工作做得非常仔細，灣區則是漏洞百出，而且進入灣區的人很多是來自疫苗接種率較低的地區，因此提高了灣區的病毒傳染風險。