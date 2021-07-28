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安樂居牙醫助理 貼心護理長者牙齒健康

記者李晗 / 舊金山報導
安樂居牙醫助理楊殷偉（Terance Jong）。（安樂居提供）
安樂居牙醫助理楊殷偉（Terance Jong）。（安樂居提供）

現代人追求完美的笑容，擁有健康潔白的牙齒能夠讓自己更加從容、自信。對於老人家而言，健康的牙齒也能夠讓他們在日常的飲食、咀嚼上省去不少煩惱。

在安樂居（On Lok）供職的牙醫助理楊殷偉（Terance Jong），就始終在前線貼心幫助長者，護理他們的牙齒健康。

楊殷偉表示，牙醫的工作內容涉及方方面面，像是補牙、洗牙、製作假牙齒，或者有些長者夜晚睡覺時會有磨牙的習慣，那麼牙醫也就會製作防止磨牙的夜晚牙套。每個人的情況不同，牙齒的疾病、牙齦的健康情況各異，因此這些工作都需要牙醫助理非常細心的參與。

華人有句俗語叫做「老掉牙」，指的就是如果不注重牙齒的健康，多年積累的牙周疾病就會導致牙齒出現嚴重問題。楊殷偉表示，如果真的「老掉牙」，那麼就要採取戴假牙的方式來進行日常生活的飲食咀嚼。戴假牙的話，平時日常生活也會受到影響，所以楊殷偉也建議大家要多多注意牙齒的健康。

有些牙齒的檢查比較複雜，需要用到X光（X-ray），或者是要動到牙根的一些手術，那麼安樂居的牙醫部門就會將這個長者病人轉介出去給相關的專業醫師，讓長者獲得更加全方位的服務。同時楊殷偉也說，轉介的事宜長者不必擔心，因為安樂居會幫忙約好時間，同時有專車接送，並且也會提供翻譯，做到完全的貼心呵護。

在日常生活中，牙齒的護理也涉及方方面面，從飲食到清潔等，會讓一些長者感到混亂、記不住。安樂居的牙醫部門也知道這一點，為了讓長者能夠記得這些細節，他們就會跟老人家的家人提醒，同時也會打印一些資料給他們，方便他們記住。

最後，楊殷偉建議，在飲食習慣上，長者們盡量不要吃太多太硬的東西，像是骨頭類的食物，就要格外的小心，因為吃這類的食物很容易就會讓牙齒崩壞。同時一些堅果類的零食，比如核桃、杏仁等，也要小心，最好就是能夠吃那種切好的小塊的、已經壓碎的堅果。

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