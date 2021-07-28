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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

「女飛魚」雷德基疫期無處訓練 阿塞頓居民提供泳池

編譯組／灣區27日電
雷德基疫期無處訓練，阿瑟頓居民提供自家泳池相助。（Getty Images）
雷德基疫期無處訓練，阿瑟頓居民提供自家泳池相助。（Getty Images）

剛從史丹福大學畢業的「女飛魚」雷斯基(Katie Ledecky)是目前史上最佳的女子自由式泳將，曾在奧運會中贏取多次金牌。2020年她全力備戰，準備在東京奧運會一顯身手時，新冠疫情突然來襲。史丹福校園全面封鎖。她當時極度恐慌，不知道如何應付這種突如其來的狀況。

幸好幸運之神突然降臨。當雷斯基面臨困境時，前史丹福游泳教練卡內普(Ted Knapp)知道他的鄰居史比克(Tod Spieker)後院有個訓練泳池，立刻打電話給史比克求救，並協助史比克與史丹福教練米涵(Greg Meehan)連絡上。米涵同時也是美國奧運女子遊泳隊的教練。

史比克一聽到米涵所說，立刻滿口答應將後院泳池借給雷斯基和史丹福另一位國手瑪紐爾(Simone Manuel)使用。

住在中半島阿塞頓(Atherton)的史比克後院有個25碼長雙水道的泳池。這個游泳池專門用來訓練游泳選手，設有計時鐘等。

史比克本人曾是洛杉磯加大全美游泳比賽高手。洛杉磯加大一個游泳中心就是以他的名字命名。他說，雖然史丹福與洛杉磯加大在游泳競賽方面是老對手，可是他對於協助過去的對手學校並不介意。史比克表示，他在2020年所做的事中，這是讓他感到最滿意的決定之一。

雷德基在周日晚間女子400公尺自由式決賽中，雖然游出佳績，仍敗在澳洲游泳高手提姆斯(Ariarne Titmus)手下，只奪得一面銀牌。雷德基說，奧運會高手如雲，奪取金牌難度極高。

雷德基周二晚間將繼續面臨高難度挑戰，在相隔約一個小時中，參加兩項決賽。她首先參加200公尺自由式決賽，隨後參加極其困難的女子1500公尺自由式決賽，這是奧運會中首次舉辦女子1500公尺自由式決賽。

參加這兩項決賽中間約有一個小時時間，雷德基可能必須要參加一個頒獎典禮。隨後馬上熱身，可能必須一面克服剛參加完一場大賽的疲倦，立刻又參加另一場特別需要體力的長距離游泳決賽。

雷德基可能將於周三參加4x200女子游泳接力賽，另外於周五參加800公尺決賽。

雷德基說，這次東京奧運會中，她可能會比上次參加里約奧運多游3000呎。雷德基於2016年里約奧運共贏得的四面金牌與一面銀牌。雷斯基目前全神專注。雷斯基的史丹福大學校友湯普森(Jenny Thompson)是奧運女子游泳金牌紀錄保持者。雷斯基必須贏得四場決賽，才能超越湯普森的紀錄。

東京奧運 游泳 洛杉磯加大

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