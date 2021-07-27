柏克萊加大研究：機載+衛星探測儀 全天候監測山火

北加州近年山火連連，造成巨大損失。（記者劉先進／攝影）

加州 的山火 愈燒愈旺，預計今年火災比去年更嚴重。柏克萊加大 官網的文章說，學校一位物理學家和另一位科學家，計畫為觀測飛機配備改進的紅外探測器，以瞭解更多火災蔓延的情況。他們希望在四年內，設計出儀器包，包含兩台攝像機或一面鏡子等探測器，放在外太空的地球靜止衛星上，搜查尋找美國西部或世界上其他火災易發地區的爆發情況，全天候的發現和監測火災，引導消防員在火勢變得不可控制之前找到火場進行撲救。

這一探測器實時機載紅外線數據，結合機器學習演算法，可以在幾毫秒內繪製熱圖像中的熱點，在火災爆發後20分鐘內為消防員創建火災行為地圖。探測器還可以提供有關火焰高度和幾何形狀的資訊，結合風速和濕度數據，建立模型來預測火災將在何處、以何種速度蔓延。

早赴火場 10年可省80億

從事科學研發和環保的基金會Gordon and Betty Moore Foundation撥款150萬資助該計畫。項目參與人有柏加大空間科學實驗室物理學家彭尼帕克（Carl Pennypacker），和內華達大學前教授、火球資訊技術有限公司的創始人兼總裁波爾（Tim Ball），該公司專攻火災評估和繪圖，業務遍及全國西部。

彭尼帕克說，研究評估發現，如果能更早地發現和到達火場，十年內可節省80億元。若消防員能在10分鐘內得到火災警報，知道火災的位置並能趕到現場，即使沒有任何英勇的措施，如空中油罐車的持續警戒，也能節省大量的金錢和生命。

七年多前，彭尼帕克首次提出了在衛星上設置火災觀測器，稱為地球同步軌道火災緊急狀況評估器（FUEGO）。從那時起，他把目光放低，同時也關注機載監測，並與聖地牙哥加大的ALERTWildfire小組建立了聯繫，該小組在全州範圍內維護著一個近紅外攝像機網路，用於早期確認和撲滅剛剛燒起來的潛在野火。

在過去的幾年中，彭尼帕克還與波爾建立聯繫，並與加州消防廳、聯邦林務局和幾大洲的消防隊有聯繫。兩人與柏加大空間科學實驗室的工程師合作設計和建造火災探測器系統，該實驗室在過去60年中為衛星任務建造了100多個儀器包。

探測儀器 可測微小火點

波爾表示，山火在被報告前燃燒20分鐘或更長時間是很正常的，但那時可能已不容易控制。摧毀北加州天堂社區的2018年「營地山火」，在消防人員能夠到達點火點之前就已失控。最終燒毀340平方哩，奪走85條生命，損失和滅火費用共超過240億。

波爾表示， 雖然滅火的工具有很大改進，有更大、更好的飛機，更靈活的消防車，更好的消防員培訓。但很明顯，火災破壞力持續增加，滅火工具總在後面追趕。滯後的原因，包括即時情報和對火災蔓延的預測性理解。

柏加大的科學家希望利用外太空的靜止衛星搭載探測儀器，全天候檢測西部山火。（取自柏加大官網）

雖然全國西部有幾家公司，包括火球公司，提供幫助火點飛機、直升機和無人機，和預測火災動向的建模軟體，但加州消防廳大部分依靠聯邦林務局每天飛行一次的飛機，且只在夜間飛行，因為標準探測器無法處理描述活躍火災所需的巨大動態範圍的紅外輻射。

而彭尼帕克和波爾參與研發的探測儀器，可測量微小的火點和巨大的火焰鋒面，然後在幾分鐘後向地面上的消防員提供火災地圖，描述火焰大小、強度，能量釋放和傳播速度。這些特徵是消防員在進行戰術和戰略決策時需要瞭解的，也是模型預測未來火災狀況所需要的。

新的探測技術，每分鐘多次掃描整個西部易發火災的地區，並對序列進行處理，可以檢測出與兩輛半掛車長短差不多的火災。這是火災探測能力的一個突破。