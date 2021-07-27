新冠疫苗導致生育問題？ 聖他克拉拉縣闢謠

有傳言稱疫苗可能會影醒生育，但聖他克拉拉縣府駁斥這種說法。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫苗 接種率在灣區各地持續增加，但還是有少數民眾不願接種疫苗。而網路與社交媒體之中，也偶爾可以看到傳言，稱接種疫苗可能會影響未來的生育，甚或稱疫苗將引起老年癡呆症與其他退化性疾病。對於這類網路傳言，聖他克拉拉縣澄清，新冠疫苗不會損害生育或生殖能力，「新冠疫苗與您的孩子過去所接種過的任何疫苗一樣安全。」

今年34歲的Aaron Lin指出，自己的母親已經70多歲，經常在網路上看文章，並與朋友透過社交媒體傳訊息互通有無。近來可能因為台灣 逐漸施打疫苗中，也因此對於疫苗相關資訊非常關心，「不知道是不是看了太多的新聞與談話節目，我媽對於各種疫苗的好處與副作用都能說上幾句，但所說的東西也不一定正確就是了。」

他說，這兩周來母親常會轉傳一些關於疫苗副作用的貼圖與網路文章給家人群組，有些看來應該是官方的統計與研究，但也有一些資訊來源不明、內容也非常令人害怕，「例如，我媽上周就傳了兩次打疫苗恐會造成不孕的消息給我。她還跟我跟弟弟說：『我是都已經生完了，你們年輕人自己要多注意！』」

事實上，包括聖他克拉拉縣等多個美國政府單位的衛生部門，也陸續提出闢謠的資訊。聖他克拉拉縣府就指出，「坊間關於疫苗可能影響未來生育的謠言是不正確實的。新冠疫苗並不會損害生育或生殖能力。新冠疫苗與您的孩子過去所接種過的任何疫苗一樣安全。」

聖縣進一步表示，疫苗其實能保護孕婦，畢竟在懷孕期間感染新冠肺炎者會有更高風險的重症機率，「疫苗能保障您的安全。若您計畫懷孕，更是建議您打疫苗。並沒有證據顯示疫苗會影響受孕。」

此外，縣府也表示，新冠疫苗對於成長中的胎兒是安全的。研究顯示接種疫苗對孕婦和胎兒都有保護作用，並且會將抗體傳給寶寶，多加一層保護。疫苗可避免懷孕期的併發症，而在懷孕期染上新冠病毒早產的風險很高。